NAVI показала новую форму, в которой игроки будут выступать в этом году

Дизайн формы выполнен в двух цветовых решениях.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere показала дизайн новой формы, в которой игроки клуба будут выступать в этом году. Соответствующее видео NAVI опубликовали на своей странице в Twitter.

В ролике было показано два варианта формы — в разных цветовых решениях, но без логотипов спонсоров.

Также стоит отметить, что на днях состав Natus Vincere Junior по CS:GO представил нового участника. Им стал 14-летний Илья m0NESY Осипов. Он присоединился к команде, однако из-за возрастных ограничений пока не может выступать на турнирах. По словам тренера NAVI Junior, Амирана Рехвиашвили, пока что игрок будет получать нужные знания и раскрывать свой потенциал на тренировках.

Напомним, в июне прошлого года NAVI создали тренировочный лагерь для молодых игроков, после чего подписали трех участников. Коллектив занял 5-6 место на LBET Invitational 2 и третью строчку в региональной квалификации на WESG 2019.