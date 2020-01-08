Игровая студия пожертвует свою прибыль на борьбу с пожарами в Австралии

Издатель в течении двух месяцев будет перечислять всю свою прибыль в благотворительные фонды.

Американская инди-студия Crytivo, которая также является издателем и торговой площадкой для начинающих разработчиков собирается пожертвовать свою прибыль на борьбу с лесными пожарами в Австралии. О такой акции, под названием «Миссия Коала» компания объявила на своем сайте.

По словам разработчиков, в течение двух месяцев они будут перечислять всю прибыль от своего онлайн-магазина Crytivo в благотворительные фонды, которые помогают бороться с лесными пожарами в Австралии. Также в студии пообещали отдать на благотворительность 30% от всех своих продаж в магазине цифровой дистрибуции Steam.

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Разработчики отметили, что таким образом они хотят поддержать австралийских пожарных и волонтеров, которые борются со стихией и устраняют последствия разрушений.

Напомним, студия Crytivo создала такие проекты, как The Universim, Goblins of Elderstone, Cefore и другие игры.