Почта Британии выпустит марки, посвященные видеоиграм

На марках будут изображены Worms, Wipeout и Лара Крофт.

Королевская почта Великобритании намерена выпустить серию марок, посвященную видеоиграм. В список вошли проекты, созданные британскими студиями.

Сама коллекция составлялась при участии журналиста Джулиана Ригналла. В нее вошли проекты, ставшие главным достижением британской игровой индустрии 1980-х и 1990-х годов. На марках будут изображены такие игры, как Populous, Elite, Wipeout, Worms, Lemmings, Micro Machines, Sensible Soccer, Dizzy.

Кроме того, отдельный лист в коллекции посвящен играм про Лару Крофт, включая версию Tomb Raider 2013 года. Напомним, первые игры создавала британская студия Core Design.

Вся коллекция марок обойдется в 14,25 фунтов стерлингов (около 445 грн). Заказать ее можно на сайте Королевской почты.