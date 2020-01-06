Художник Silent Hill объявил о работе над новой игрой
16:57, 06 января 2020Игры
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Дизайнер монстров в первых трех играх Silent Hill не хочет раскрывать подробностей о новом проекте.
Создатель "пирамидоголового" работает над новой игрой / busy.org
Иллюстратор и геймдизайнер Масахиро Ито, известный как дизайнер монстров для первых трех игр серии Silent Hill работает над новым проектом. Об этом разработчик заявил на своей странице в Twitter.
«В качестве ключевого члена команды работаю над новым проектом. Надеюсь он не будет отменен», - написал Масахиро Ито, а также добавил, что не может раскрывать пока никаких подробностей.
Напомним, Silent Hill — это серия игр в жанре survival horror. Это одна из самых известных и популярных игровых серий в истории игровой индустрии. За все время вышло 8 основных игр серии, а также два одноименных фильма по мотивам Silent Hill.
Трейлер Silent Hill 2
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