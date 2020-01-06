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Художник Silent Hill объявил о работе над новой игрой

16:57, 06 января 2020
Игры
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Создатель &quot;пирамидоголового&quot; работает над новой игрой / busy.org

Иллюстратор и геймдизайнер Масахиро Ито, известный как дизайнер монстров для первых трех игр серии Silent Hill работает над новым проектом. Об этом разработчик заявил на своей странице в Twitter.

«В качестве ключевого члена команды работаю над новым проектом. Надеюсь он не будет отменен», - написал Масахиро Ито, а также добавил, что не может раскрывать пока никаких подробностей.

Напомним, Silent Hill — это серия игр в жанре survival horror. Это одна из самых известных и популярных игровых серий в истории игровой индустрии. За все время вышло 8 основных игр серии, а также два одноименных фильма по мотивам Silent Hill.

Трейлер Silent Hill 2

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