В сеть слили прототип Playstation 5

По внешнему виду консоль соответствует патентам Sony

В сети появились изображения контроллера и DevKit консоли Playstation 5. Соответствующие фото на сайте Reddit опубликовал пользователь под ником Patrick.

По словам автора публикации, он работает уборщиком в студии «U… и впервые чистит первый прототип PS5». Пользователи Reddit предположили, что речь идет о студии Ubisoft Montreal.

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Дизайн консоли соответствует патенту от Sony, который был зарегистрирован во Всемирной организации интеллектуальной собственности в августе прошлого года. Однако это так называемый DevKit – версия консоли для разработчиков. Вероятнее всего потребительская версия приставки Playstation 5 будет иметь другой дизайн.