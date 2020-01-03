В гоночном симуляторе GRID стартовали бесплатные выходные
10:57, 03 января 2020Игры
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Попробовать игру бесплатно можно будет до 6 января.
В гоночный симулятор можно сыграть бесплатно до 6 января / store.steampowered.com
Студия Codemasters объявила о старте бесплатных выходных в своем гоночном симуляторе GRID. Попробовать игру бесплатно можно в онлайн-магазине Steam. Акция закончится 6 января в 20:00 по Киевскому времени.
Что такое GRID
GRID – это перезапуск одноименной гоночной франшизы. В игре пользователей ждет большой и разнообразный парк автомобилей Gran Turismo, маслкаров, а также популярных серийных авто. Кроме самих гонок игрокам доступен менеджмент команды и тюнинг машин.
Геймплей GRID
Напомним, в Steam сейчас проходит распродажа, в рамках которой игроки могут получить гоночный симулятор GRID по скидке в 56% - за 307 грн. Акция закончится 4 января в 20:00 по Киевскому времени.
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