В гоночном симуляторе GRID стартовали бесплатные выходные

Попробовать игру бесплатно можно будет до 6 января.

Студия Codemasters объявила о старте бесплатных выходных в своем гоночном симуляторе GRID. Попробовать игру бесплатно можно в онлайн-магазине Steam. Акция закончится 6 января в 20:00 по Киевскому времени.

Что такое GRID

GRID – это перезапуск одноименной гоночной франшизы. В игре пользователей ждет большой и разнообразный парк автомобилей Gran Turismo, маслкаров, а также популярных серийных авто. Кроме самих гонок игрокам доступен менеджмент команды и тюнинг машин.

Геймплей GRID

Напомним, в Steam сейчас проходит распродажа, в рамках которой игроки могут получить гоночный симулятор GRID по скидке в 56% - за 307 грн. Акция закончится 4 января в 20:00 по Киевскому времени.