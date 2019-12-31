Вышел первый трейлер игры «Корсары: Черная метка»

Разработчики решили возродить пиратскую франшизу.

Студия Black Sun Game Publishing выпустила первый геймплейный трейлер пиратской RPG «Корсары: Черная метка». Соответствующий ролик опубликован на сайте проекта.

Разработчики подчеркнули, что в видео показан только прототип геймплея и в финальной версии команда значительно улучшит текстуры, доработает анимации и общий уровень графики.

Трейлер «Корсары: Черная метка»

В трейлере показан геймплей во время взятия судна на абордаж, а также процесс захвата движений. Сама разработка игры находится еще на ранней стадии. И все желающие могут поддержать проект на сайте студии. За определенное денежное пожертвование игрокам достанутся как внутриигровые подарки, так и реальные сувениры.

Напомним, «Корсары» - это серия RPG про пиратов. Действия первых игр происходит в середине 17 века в вымышленном районе «Архипелаг», расположенном в Карибском море. Ключевыми особенностями игры было несколько видов геймплея – на суше, в море и в морских корабельных сражениях. Последняя номерная часть – «Корсары 3» вышла еще в 2005 году. Позже на ее основе усилиями фанатов было выпущено много модификаций с собственным сюжетом, включая такие крупные как «Корсары: Город потерянных кораблей» и «Корсары: Каждому свое». Однако все они были созданы на базе модифицированного, но устаревшего движка Storm Engine, поэтому не могли всерьез конкурировать с современными играми.

В прошлом году студия Black Sun Game Publishing запустила сбор средств на создание игры «Корсары: Черная метка» — современной игры во франшизе «Корсары». Разработчики обещают игру с открытым миром про карибских пиратов с акцентом на исследования и приключения. В новых «Корсарах» можно будет персонализировать своего героя и даже построить собственный корабль.

Дата релиза игры пока неизвестна.