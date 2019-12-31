Симулятор гуся разошелся тиражом более миллиона копий

На это игре Untitled Goose Game понадобилось всего три месяца.

Общий тираж Untitled Goose Game превысил 1 миллион копий. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил разработчик игры и сооснователь студии Panic Кэйбл Сассер.

Трейлер Untitled Goose Game

Разработчик добавил, что игре понадобилось всего три месяца, чтобы добиться таких результатов. «Это кажется невозможным, но через три месяца после запуска, Untitled Goose Game продалась тиражом миллион копий. От всей души благодарю вас, что играете в нашу видеоигру», - написал Сассер.

Что такое Untitled Goose Game

Untitled Goose Game – это симулятор гуся, в котором игрок в образе наглой птицы должен строить козни жителям английской деревни. Игра вышла 20 сентября на Nintendo Switch и ПК, а также 17 декабря на PS4 и Xbox One. На Golden Joystick Awards симулятор гуся победил в номинациях «Прорыв года» и «Лучшая игра года». На агрегаторе рецензий Metacritic у Untitled Goose Game 79 баллов от критиков и 6 – от игроков.