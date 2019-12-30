В GOG бесплатно раздают Tower of Time

Необычную RPG можно будет получить до 1 января.

В польском сервисе цифровой дистрибуции GOG началась раздача третьей бесплатной игры в рамках зимней распродажи. Первыми двумя играми, которые бесплатно достались игрокам были Postal 2 и Wasteland 2, теперь же пользователям дарят тактическую RPG от студии Event Horizon под названием Tower of Time.

О чем Tower of Time

Tower of Time – это RPG с боями в реальном времени, которые можно замедлять и даже останавливать. В Tower of Time гибкая система развития персонажа, тысячи трофеев и предметов снаряжения, а также сложная тактическая боевая система. Разработчики обещают более 50-ти часов геймплея, в котором игроку предстоит собрать команду чемпионов и отправиться в башню времени.

Геймплей Tower of Time

Получить игру бесплатно можно в магазине GOG. Акция продлится до 1 января.