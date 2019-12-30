Для украинской игры STALKER выйдет мод, кардинально улучшающий графику

Все текстуры в игре заменили на новые в разрешении 4К и переработали 3D-модели.

На сайте Moddb была анонсирована новая модификация для легендарной украинской игры «STALKER: Тень Чернобыля». Автор мода под ником Strelokkkkk отметил, что изменения коснулись только визуальной части и не затронули геймплей.

Трейлер модификации для STALKER

По словам разработчика, в оригинальной игре было переработано освещение, система частиц и 3D-модели – им увеличили количество полигонов. Кроме того, почти все текстуры в игре заменили на новые в разрешении 4К. Любые визуальные эффекты можно будет отключить по желанию.

Автор не назвал точной даты релиза своей модификации, но отметил что это состоится в ближайшее время. Сам же мод будет занимать 30 ГБ.