Игра Superhot VR за неделю заработала более 2 миллионов долларов

Разработчики поблагодарили фанатов за поддержку.

Игра Superhot VR за одну неделю заработала свыше $2 миллионов на всех платформах. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил директор спецпроектов независимой польской студии Superhot Team Каллум Андервуд.

Трейлер Superhot

Разработчик поблагодарил игроков за поддержку, а также добавил, что не может назвать более точную цифру продаж, так как статистику по PS VR студия получит только в начале следующего года. Однако Андервуд добавил, что аналитики студии уверены в своих расчетах.

Что такое Superhot VR

Superhot VR – это версия компьютерной игры в жанре шутера от первого лица для шлемов виртуальной реальности. Игровой процесс построен на перестрелках, в которых пользователь сражается с врагами используя оружие и подручные предметы. Однако главной механикой Superhot является то, что время в игре движется только тогда, когда движется игрок, давая таким образом возможность оценить ситуацию и найти выход из нее. В результате геймплей больше похож на стратегию, чем на шутер. Визуально Superhot выдержан в минималистическом стиле, где враги красного цвета контрастируют с белым и серым фоном.