Вышел второй трейлер игры про Иисуса (видео)

В новом видео авторы показали одно из самых знаменитых деяний Иисуса Христа.

Издатель PlayWay S.A. выпустил второй трейлер симулятора жизни Иисуса Христа – I Am Jesus Christ. Новое видео посвящено одному из самых знаменитых деяний Иисуса – хождению по воде.

Второй трейлер I Am Jesus Christ

Как отмечают разработчики, игра расскажет о деяниях Иисуса Христа, описанных в Новом Завете, начиная от его крещения до распятия и воскресения. В I Am Jesus Christ будет открытый мир и возможность творить чудеса. В образе Иисуса игрок сможет ходить по воде, исцелять больных, усмирять бури, изгонять демонов и даже сражаться с Сатаной. В студии отмечают, что, творя чудеса, у игроков будет расходоваться шкала святого духа. Чтобы восполнить ее, нужно будет читать молитвы.

Первый трейлер Am Jesus Christ

На данный момент игра еще находится в разработке и дата выхода неизвестна.