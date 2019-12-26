Для «Ведьмака» вышла новая модификация

Новый мод делает геймплей в The Witcher 3:Wild Hunt более реалистичным.

На сайте Nexus Mods вышла модификация под названием Redux для игры The Witcher 3:Wild Hunt. По словам автора мода, Алекса Вучковича, Redux вносит в игру много серьезных изменений.

Больше всего модификация затронула геймплей, чтобы он казался более реалистичным и был приближен к лору вселенной. Так, к примеру, с модом Redux было переработано дерево умений, а адреналин в нем стал играть более важную роль. Он позволил использовать некоторые очень мощные способности. Одновременно с этим его стало сложнее накапливать и легче терять.

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Также автор отметил, что модификация не позволит игрокам часто пить эликсиры при высоких уровнях токсичности. Это сделано для того, чтобы игроки использовали их более разумно.

Еще мод Redux изменил сложность игры, характеристики и умения противников, включая чудовищ и людей, а также ввел новую систему усталости и новую систему сопротивляемости урону в секунду.

Полный список всех изменений можно прочитать здесь.