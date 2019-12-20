Первая часть игры Postal стала бесплатной в Steam

Игру запустило более 400 тысяч человек.

Сегодня студия Running with Scissors сделала бесплатной первую часть своей игры Postal. Ее можно получить в магазине цифровой дистрибуции Steam.

Акция не является временной и первая часть Postal теперь навсегда стала бесплатной. Благодаря этому игра за день вошла в пятерку лидеров Steam по количеству активных пользователей. Онлайн игры превысил 400 тысяч человек.

Напомним, первая часть Postal вышла в 1997 году и представляла собой очень нишевый изометрический экшн, в котором главный герой ходил по городу и устраивал перестрелки с местными жителями. В 2007 году по мотивам этой игры режиссер Уве Болл снял одноименный треш-боевик.