цей матеріал доступний українською

Первая часть игры Postal стала бесплатной в Steam

19:07, 20 декабря 2019
Игры
63 0
Кадр из игры Postal / store.steampowered.com

Акция не является временной и первая часть Postal теперь навсегда стала бесплатной. Благодаря этому игра за день вошла в пятерку лидеров Steam по количеству активных пользователей. Онлайн игры превысил 400 тысяч человек.

Напомним, первая часть Postal вышла в 1997 году и представляла собой очень нишевый изометрический экшн, в котором главный герой ходил по городу и устраивал перестрелки с местными жителями. В 2007 году по мотивам этой игры режиссер Уве Болл снял одноименный треш-боевик.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter