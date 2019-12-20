В Mortal Kombat 11 пройдет новогоднее событие

Игроков ждут взрывающиеся снеговики и бойцы на санках

Студия NetherRealm объявила о проведении праздничного события в файтинге Mortal Kombat 11. Событие будет приурочено к Рождеству и Новому году, и пройдет в два этапа.

Как сообщил портал GameRant, с 22 по 27 декабря в Mortal Kombat 11 пройдет событие под названием The Winter Wonderland Tower. В это время игроки получат доступ к трем тематическим башням, где можно сразиться с оппонентами. Разработчики заявили, что в тематических башнях будут действовать праздничные модификаторы – во время битвы на поле будут падать звезды, взрываться снеговики и бойцы-таркатаны будут ездить на санках. Игрокам же придется уворачиваться от таких праздничных «сюрпризов».

Второе событие начнется в игре 28 декабря и продлится по 2 января. Оно также даст игрокам доступ к трем тематическим башням, но в них будут уже другие модификаторы - бутылки с шампанским, фейерверки и диско-шары.

Геймплей Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 – это последняя, на сегодня, часть легендарного файтинга, в котором бойцы Земли сражаются с силами зла из Внешнего мира. Mortal Kombat 11 вышел 23 апреля 2019 года на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и стал самой продаваемой игрой в истории франшизы.