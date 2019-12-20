В Steam началась ежегодная зимняя распродажа

Скидки получили даже недавние релизы. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала зимняя распродажа для игр на ПК, которая продлится до 2 января включительно. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – 356 грн (скидка 78%)

Dark Souls 3 – 225 грн (скидка 75%)

Xcom 2 – 169 грн (скидка 75%)

The Evil Within 2 – 175 грн (скидка 75%)

The Witcher 3: Wild Hunt – 161 грн (скидка 70%)

Fallout 4 – 234 грн (скидка 70%)

Resident Evil 2 – 494 грн (скидка 67%)

Darksiders 3 – 237 грн (скидка 66%)

Assassin's Creed: Odyssey – 338 грн (скидка 60%)

PUBG – 236 грн (скидка 50%)

Red Dead Redemption 2 – 719 грн (скидка 20%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 1493 грн (скидка 17%)

Полный список предложений можно посмотреть здесь.

Также в рамках распродажи проходит акция «Стимвилльский праздничный рынок». Она позволяет зарабатывать специальные жетоны, которые потом можно потратить на скидочные купоны или украшения для профиля и чата.

Напомним, до 31 декабря пользователи Steam могут проголосовать за претендентов на ежегодную «Премию Steam». Всего заявлено 8 категорий:

Игра года Лучшая VR-игра

Самый инновационный геймплей

Игра с выдающимся сюжетом

Лучшее визуальное оформление

Премия «Лучшая игра, которая вам не дается» — самая сложная игра года

Премия «Любимое дитя» — лучшая игра-сервис

Премия «Друг познается в игре» — игра от лучшей студии

Стоит также отметить, что теперь компания просит голосовать за игры, вышедшие именно в этом году.