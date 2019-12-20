В Steam началась ежегодная зимняя распродажа
14:05, 20 декабря 2019Игры
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Скидки получили даже недавние релизы. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Свежую игру Star Wars Jedi: Fallen Order отдают по скидке 17% / ign.com
В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала зимняя распродажа для игр на ПК, которая продлится до 2 января включительно. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Самые интересные предложения:
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – 356 грн (скидка 78%)
- Dark Souls 3 – 225 грн (скидка 75%)
- Xcom 2 – 169 грн (скидка 75%)
- The Evil Within 2 – 175 грн (скидка 75%)
- The Witcher 3: Wild Hunt – 161 грн (скидка 70%)
- Fallout 4 – 234 грн (скидка 70%)
- Resident Evil 2 – 494 грн (скидка 67%)
- Darksiders 3 – 237 грн (скидка 66%)
- Assassin's Creed: Odyssey – 338 грн (скидка 60%)
- PUBG – 236 грн (скидка 50%)
- Red Dead Redemption 2 – 719 грн (скидка 20%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 1493 грн (скидка 17%)
Полный список предложений можно посмотреть здесь.
Также в рамках распродажи проходит акция «Стимвилльский праздничный рынок». Она позволяет зарабатывать специальные жетоны, которые потом можно потратить на скидочные купоны или украшения для профиля и чата.
Напомним, до 31 декабря пользователи Steam могут проголосовать за претендентов на ежегодную «Премию Steam». Всего заявлено 8 категорий:
- Игра года Лучшая VR-игра
- Самый инновационный геймплей
- Игра с выдающимся сюжетом
- Лучшее визуальное оформление
- Премия «Лучшая игра, которая вам не дается» — самая сложная игра года
- Премия «Любимое дитя» — лучшая игра-сервис
- Премия «Друг познается в игре» — игра от лучшей студии
Стоит также отметить, что теперь компания просит голосовать за игры, вышедшие именно в этом году.
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