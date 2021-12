Обучающими целями кейса являются иллюстрация прямой связи и влияния корпоративной культуры на бизнес-результат.

В ноябре 2021 г. увидел свет кейс об "Агропросперис" от INSEAD, которая возглавляет рейтинг лучших бизнес-школ мира 2021 года по версии The Financial Times.

Опубликованный INSEAD Publishing 17 ноября 2021 года, бизнес-кейс "Агропросперис" называется "Изменение организационной культуры для вовлечения сотрудников". Авторами выступили профессор предпринимательства INSEAD Станислав Шекшня, а также обладатели степени MBA INSEAD Юлия и Алексей Порошенко от команды Agrohub. Это третий кейс об украинском бизнесе в истории INSEAD Publishing, в онлайн-библиотеке которого собрано свыше 2300 кейсов со всего мира.

Кейс "Агропросперис" посвящен решению задачи трансформировать корпоративную культуру агропроизводства для повышения ее эффективности. "Как изменить отношение руководства и сотрудников Агропросперис-заводов к бизнесу, как к собственному?" Таким вопросом задался Михаэль Бертрам, глава NCH в Украине и небольшая команда топ-менеджеров. На сложном пути к ответам пришлось преодолевать наследие советских времен, недоверие и скептическое отношение сотрудников. Описан путь от простой бонусной системы по результатам деятельности до партнерской программы и франшизной модели, усиленных ИТ-инструментами и обширным обучением.

Обучающими целями кейса являются иллюстрация прямой связи и влияния корпоративной культуры на бизнес-результат; демонстрация основных барьеров для изменения культуры и путей их преодоления; обсуждение роли мотивационных выплат в процессе изменения культуры, как и связанных с ними ограничений; предоставление участникам возможности создать мотивационную систему в определенном контексте.

Михаэль Бертрам: "Успех в бизнесе требует корпоративной культуры, которая мотивирует людей выполнять свою работу. Этот принцип является решающим для построения эффективной работы корпоративной культуры везде и во всех отраслях. Как показывает наш пример, агробизнес не исключение".

Юлия Порошенко, соосновательница Agrohub: "Мы проводим Agrohub Benchmarking с 2018 года и "Агропросперис" стабильно показывает топовые результаты. Один из секретов успеха - это уникальная культура предпринимательства, которую компания смогла развить, и благодаря которой повысилась вовлечённость сотрудников и соответственно, результаты. Мы рады, что компания поделилась своим опытом и мировые бизнес-лидеры смогут перенять эти лучшие практики".

Алексей Порошенко, сооснователь Agrohub: "В этом кейсе описан уникальный случай для аграрного бизнеса, когда высокий уровень доверия между компанией и сотрудниками, отношение к сотрудникам как к партнерам и принятие качественных решений на основе данных приводит к стабильным высоким возвратам на вложенный капитал".

Метод анализа конкретных ситуаций (кейсов) из практики разных компаний по всему миру является основополагающим элементом обучения в INSEAD. Кейсы, созданные профессорами INSEAD, являются вторыми по частоте использования бизнес-школами и университетами мира после кейсов Гарвардской школы бизнеса.

Объединяя крупную бизнес-школу и исследовательский центр с кампусами и хабами во Франции, Сингапуре, Абу Даби и Сан-Франциско, INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires) работает с 1957 года. На сегодня INSEAD предлагает стационарную MBA-программу, программу обучения на степень PhD в менеджменте и ряд других программ, включая Executive MBA.

В "бизнес-школе для мира", как справедливо называет себя INSEAD, 168 преподавателей с мировыми именами из 41 стран вдохновляют более 1100 соискателей научных степеней, а в программах обучения для топ-менеджеров и собственников бизнесов ежегодно принимают участие более 12 400 человек. С 2000-х годов INSEAD регулярно входит в рейтинги топ бизнес-школ мира таких авторитетных изданий, как Bloomberg Businessweek, The Wall Street Journal, The Financial Times и является партнером ведущих университетов мира, среди которых Wharton, Kellogg School of Management, Johns Hopkins University SAIS.

Автор: Иван Бойко