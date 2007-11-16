Не пора ли Президенту назначить новые выборы?

Мнение

Анализ политических перспектив, сложившихся по результатам парламентских выборов 30 сентября, уже традиционно не блещет убедительностью и злоупотребляет частностями. К примеру, очень часто грешат на Партию регионов: дескать, ее методы политической борьбы аморальны и вообще вызывающе циничны – вместо честной борьбы на выборах регионалы концентрируют основные усилия и ресурсы на «тусовочную» часть политического процесса. В результате, проигрывая практически все битвы, они невероятным образом выигрывают войны.

Соглашусь: с точки зрения элементарной морали и порядочности к такому методу ведения политической борьбы существует масса претензий и зубодробительных вопросов. Но посмотрим на это с другой стороны: если в саму природу и процедуру политических «утрясок» заложена возможность такого подхода, если он в принципе может быть весьма эффективен, то почему бы львиную часть вопросов не переадресовать политической ситуации в целом и тем политическим силам, которые формируют особенности политического климата в стране?

Сформулирую иначе: разве возможна политическая коррупция в морально безукоризненной среде? Вы ответите, что моральное совершенство – идеальная модель, которая в реальной жизни практически невозможна. Согласен, но все же любая идеальная модель – это эталон, на который следует ориентироваться. По принципу: совершенства не достичь, но стремиться в нему нужно. А теперь спросим себя: насколько тщательно политические оппоненты Партии регионов работают над моральной чистотой своих рядов? Каких успехов они добились на поприще искоренения алчности и мелочного интриганства?

Цель сформулированных вопросов состоит не в том, чтобы получить исчерпывающие ответы, а в том, чтобы эти вопросы не отодвигались на периферию внимания, потому как от серьезности отношения к ним во многом зависит будущее украинской демократии.

Если демократические силы не наведут элементарного порядка в своих рядах, если наконец не определяться с критериями демократических норм, то будут оставаться не то что лазейки, а настоящие проспекты для политической коррупции, и в этом случае вполне возможна вообще дикая с точки зрения здравого смысла ситуация, когда конституционное большинство в Верховной Раде получит политическая сила, не преодолевшая 3%-ного рубежа. После такой вызывающей дискредитации идеи парламентаризма сама логика политического процесса предполагает отказ (по крайней мере, на несколько лет) от парламентских форм демократии и установление авторитарного правления.

Не уверен, что большинство политических игроков отдают себе отчет в пагубности таких перспектив. Хотя не исключаю, что кое-кто просчитывает эту вероятность, потихоньку примеряя на себя лавры автократа. Но это весьма скользкий и недальновидный подход, потому как жизнь автократа даже во времена Нерона и Калигулы не была сахаром, а в наше время – и подавно. Как говорится, тяжела ты – о шапка Мономаха!

А наших политиков, как известно, тяжести весьма удручают. Украинский политикум отдает предпочтение чему угодно – дешевым комплиментам, легким деньгам, отдыху на Карибах и в Куршавеле, – но никак не тяжести положения автократа. В вопросе тяжести наших политиков хватает разве что на протокольную часть, а дальше они – пас. Так что перед тем, как пускаться во все тяжкие планов восторжествования авторитаризма, рекомендую соизмерить все «за» и «против», а то ведь может оказаться не по Сеньке шапка.

Перейдем от общетеоретических к прикладным аспектам обозначенной проблемы. Вспомните, как заигравшись полтора года назад в азартную спикериаду, нашеукраинцы завалили посевную под названием демократическая коалиция, а ранней весной этого года с ужасом для себе осознали, что некогда «ручная» Партия регионов их уже в грош не ставит и готова даже упразднить должность президента либо переизбрать его в парламенте с почти готовым конституционным большинством.

Встряхнув пелену летаргического сна, нашеукраинцы заодно разбудили и Ющенко: «Шеф, все пропало!» Слегка помявшись, президент издал указ о роспуске парламента. Тут уже в припадке истерики забились регионалы, социалисты и коммунисты. Они упрямились, протестовали, свозили в Киев безработных юго-востока Украины, упражнялись в юридическом крючкотворстве, но все же приняли к исполнению вердикт о досрочных выборах.

Во всем этом сумбурном хитросплетении страстей наиболее поучительным является ответ на вопрос, почему регионалы все же пошли на выборы. Да потому, что они не поленились посоветоваться с социологией, которая им популярно объяснила: сугубо по-человечески – то есть вне зависимости от политических предпочтений – народ осознает, во-первых, факт политической коррупции в Верховной Раде V созыва, во-вторых, моральную неприемлемость таких методов ведения политической борьбы, и в третьих, вызывающую дискредитацию результатов волеизъявление страны. А поскольку результаты предыдущих выборов оказались безнадежно скомпрометированы, то по элементарной логике вещей следовало проводить досрочные выборы. Другими словами, с вами или без вас, но этот поезд все равно уйдет. Так что определяйтесь…

Поэтому регионалы, а заодно с ними и коммунисты с социалистами, не афишируя причинно-следственную связь, все же пошли на выборы, осознавая, что те состоятся в любом случае и будут признаны легитимными большинством народа. Загонять же себя в дурацкую ситуацию под названием «кондуктору назло куплю билет – пойду пешком» они не захотели.

Впрочем, похоже, в нашем политикуме все же остались отдельные донкихоты, без страха и упрека загоняющие себя в безвыходные ситуации. Наиболее кучное их средоточие зафиксировано в НУ-НС. Там отдельные персонажи как ни в чем не бывало продолжают воевать с ветряными мельницами надуманных проблем, ставя под удар не только себя лично, но перспективы своей политической силы в целом, а также Президента, о благе которого они ритуально пекутся всякий раз во время публичных раутов.

Закономерно возникает очередной вопрос: ребята, чем вы думали во время выборов, когда торжественно присягали на верность демократической коалиции? Неужели вы не понимаете, что более-менее сносный исход избирательного процесса для НУ–НС явился следствием не количества диванных партий, которых удалось собрать под крышей пропрезидентского блока и даже не авторитета Ющенко, а двух других составляющих – клятвы в верности коалиции с БЮТ и убедительности тандема Луценко–Кириленко. Сегодня же мы являемся свидетелями тщательно срежиссированной дискредитации обоих факторов успеха НУ–НС. Что это – глупость или предательство?

А может быть, происходящее следует назвать уже апробированным термином – политическая коррупция, которая ставит под сомнение результаты выборов? В таком случае президенту следовало бы быть последовательным и назначить еще одни внеочередные парламентские выборы – и так до тех пор, пока политический формат коалиции наконец не совпадет с результатами народного волеизъявления. Вот только интересно, с какими клятвами и с каким персональным составом НУ–НС пойдет на выборы в этот раз? Или, может быть, на этом политическом проекте уже поставят крест? Жаль, совсем как в песне: «Ты помнишь, как все начиналось!..»

Железный закон социологии и политтехнологии гласит: успешная политическая сила обязана либо идти в фарватере электоральных ожиданий, либо же формировать эти ожидания по образу и подобию собственной идеологии. Наибольшим успехом пользуются те политические проекты, которые филигранно овладели искусством обоих подходов и умеют их эффективно чередовать в зависимости от особенности политической ситуации.

Увы, НУ-НС не могут пощеголять успехами на этом поприще. Нашеукраинцы вообще демонстрируют вызывающее пренебрежение к прописным истинам социальной науки. А потом почему-то удивляются плачевным результатам или того хуже – ищут причины своих провалов на стороне, чем еще более запутывают определение объективного диагноза и выбора действенных методик лечения уже хронического недуга.

Если же модераторы и креативщики НУ–НС попались на удочку регионалов, проталкивающих через своих политологов идею необходимости для политической силы быть любой ценой на слуху как гарантии высокого рейтинга, то в этом случае пропрезидентская политическая сила должна гнать своих незадачливых политтехнологов поганой метлой, да и еще и взыскать с них жалование за все время «службы». Задача респектабельной политической силы состоит не в том, чтобы быть на слуху ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, а в том, чтобы быть на слуху ПО ДЕЛУ, чтобы реализация потребности информационного повода согласовывалась с ожиданиями реального и потенциального избирателя. В противном случае – это путь в никуда.

Владимир Коваленко, кандидат социологических наук