Бывшему главе МИД Венгрии может грозить до трёх лет лишения свободы, – СМИ

Поводом для расследования стало новое назначение Петера Сийярто в китайском автопроизводителе BYD.

Дело бывшего министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто передано в Главное управление полиции Будапешта. Его подозревают в получении взятки в связи с назначением на должность в китайской компании BYD, сообщает Index.

Издание сообщило, что, учитывая то, что Петер Сийярто больше не является депутатом Национального собрания, он не обладает иммунитетом. В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Отмечается, что расследование в отношении Петера Сийярто было инициировано после заявления общественного деятеля Иштвана Теньи о возможном взяточничестве. Поводом для этого стало новое назначение бывшего чиновника в китайском автопроизводителе BYD.

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По словам премьер-министра Петера Мадьяра, назначение Сийярто на руководящую должность в мировом гиганте BYD может быть публичной "благодарностью" за содействие в строительстве завода автопроизводителя в Сегеде, когда тот занимал пост министра.

"Такая крупная компания нанимает подобного человека только тогда, когда хочет отблагодарить за помощь, которую он оказал ей, будучи министром. Заключить контракт с китайским глобальным гигантом BYD означает поступить на службу к Коммунистической партии Китая. Венгерский политик-патриот не может и не сделает такого. Между тем ведущие политики "Фидес" один за другим покидают тонущий корабль, и сегодня они уже объявили о создании новой партии", – отметил Мадьяр.

В прокуратуре пояснили, что такие действия могут подпадать под статью о получении неправомерной выгоды в интересах хозяйственной организации.

Издание сообщило, что изначально жалобу рассматривала Столичная следственная прокуратура, но из-за отсутствия у Сийярто депутатского иммунитета и особенностей квалификации преступления материалы были перенаправлены в Главное управление полиции Будапешта (BRFK).

В то же время риски для национальной безопасности, связанные с назначением Сийярто в китайскую компанию, рассматривает Комитет по вопросам национальной безопасности парламента Венгрии.

Смена власти в Венгрии: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Венгрии начали расследование связей Сийярто с Россией. Бывший министр иностранных дел Венгрии находится под пристальным вниманием после утечки в начале этого года записей, на которых он информирует своего российского коллегу о встречах в Евросоюзе и предлагает помочь ослабить санкции ЕС против Москвы. Премьер-министр Петер Мадьяр заявлял, что записи, судя по всему, свидетельствуют о государственной измене Сийярто, и что этот вопрос требует тщательного расследования. Однако бывший глава МИД страны утверждает, что разговор был обычной дипломатической коммуникацией.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии поручил немедленно провести внутренние расследования по делу так называемого "золотого конвоя", а именно в отношении незаконного задержания инкассаторов украинского "Ощадбанка" в марте этого года. По имеющейся информации, проверки должны пройти в налоговой службе NAV, Антитеррористическом центре TEK и других задействованных структурах. Ранее СМИ сообщали, что внутренний отчет NAV выявил серьезные недостатки, нарушения закона и служебные упущения в операции, связанной с рейдом на "золотой конвой".

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