5 лучших беспроводных наушников для Android: обозреватели назвали главные хиты

Сегодня на рынке представлены сотни беспроводных наушников – от дорогих флагманов до доступных моделей.

Apple AirPods остаются самым популярными беспроводными наушниками на рынке, однако при использовании со смартфоном Android вы потеряете часть полезных функций . Наушники будут воспроизводить звук и принимать звонки, но фирменные фишки экосистемы Apple останутся недоступны.

Вместо AirPods пользователям Android доступно множество альтернатив – от моделей производителей смартфонов до наушников компаний, которые десятилетиями специализируются на аудиотехнике. Журналисты BGR изучили отзывы пользователей и мнения экспертов и выбрали пять моделей, которые считают лучшими вариантами для Android в 2026 году.

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Sony WF-1000XM6

Sony занимается производством аудиотехники еще с 1960-х годов, поэтому неудивительно, что ее наушники регулярно оказываются среди наилучших моделей на рынке. Sony WF-1000XM6 предлагают не только премиальный дизайн, но и лучшую на сегодня систему шумоподавления.

Наушники оснащены 8,4-миллиметровыми динамиками и новой Bluetooth-антенной, обеспечивающая более стабильное соединение по сравнению с предыдущим поколением. За обработку звука отвечает чип QN3e третьего поколения с поддержкой Hi-Res Audio.

Одной из наиболее полезных функций является Multipoint Bluetooth. Она позволяет одновременно подключить наушники к двум устройствам и быстро переключаться между ними. Также есть интеграция с Gemini Live. При цене в $328 это самая дорогая модель в подборке, за эти деньги покупатель получает качественный звук, продвинутые функции и флагманский уровень исполнения.

Nothing Ear (3)

Nothing Ear (3) отличаются от большинства беспроводных наушников фичей Super Mic. Это технология усиления голоса, встроенная непосредственно в зарядный кейс. Ее можно использовать для звонков, голосовых заметок и общения c ассистентом Gemini.

Кроме того, наушники получили 12-миллиметровые динамики с поддержкой Hi-Res аудио и мощную систему активного шумоподавления, а автономность выросла до 40 часов. Nothing Ear 3 стоят $149 и доступны в белом и черном цветах.

Google Pixel Buds 2a

Google Pixel Buds 2a разработаны с учетом особенностей телефонов Pixel и предлагают ряд функций для пользователей Android. Наушники стоят $125, а для надежной фиксации в ушах используется специальный механизм twist-to-fit: после установки их нужно слегка повернуть. Такая конструкция помогает удерживать наушники на месте во время физических нагрузок.

Pixel Buds 2a также используют чип Tensor A1 для обработки звука во время звонков и воспроизведения аудио Через интеграцию с Gemini AI владельцы могут прослушивать сообщения, управлять функциями и получать рекомендации прямо в наушниках.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Galaxy Buds 4 Pro особенно хорошо подходят владельцам смартфонов Galaxy благодаря тесной интеграции с устройствами Samsung. При цене около 250 долларов наушники предлагают Hi-Res Audio, пространственное звучание и функцию отслеживания положения головы. С ее помощью можно, например, кивком принять звонок или покачать головой, чтобы его отклонить.

Кроме того, наушники можно использовать в качестве кнопки дистанционного спуска затвора камеры, для перевода в реальном времени и взаимодействия с Gemini без разблокировки смартфона. Для доступа ко всем этим функциям потребуется совместимый Galaxy.

Anker Soundcore Space A40

Anker Soundcore Space A40 – самый доступный вариант в подборке: наушники стоят примерно $55, хотя при этом предлагают широкий набор возможностей. Так, система шумоподавления способна снижать уровень окружающего шума более чем на 98%, а автономность наушников составляет до 50 часов.

Также модель поддерживает улучшение качества звонков с помощью ИИ, перевод в реальном времени через приложение Soundcore, звук высокого разрешения и одновременное подключение к двум устройствам. В отзывах хвалят сбалансированное звучание и комфортную посадку.

Ранее эксперты протестировали сотни полноразмерных наушников и назвали топ-6 лучших. При выборе таких наушников стоит обращать внимание не только на звук, но и на автономность, комфорт и поддержку современных кодеков.

Ранее в сети собрали топ-8 брендов наушников, которые лучше обходить стороной. Рейтинг основан на отзывах покупателей, оценках на интернет-площадках и общем пользовательском опыте.

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