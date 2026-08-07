Экспорт украинского зерна упадет вдвое: Bloomberg раскрыл цифры

Американские аналитики отметили, что дальнейшее развитие ситуации на зерновом рынке в значительной степени будет зависеть от обстановки в Черном море.

Поставки сельскохозяйственной продукции из Украины в этом сезоне могут сократиться более чем вдвое после того, как российские атаки нарушили работу черноморских портов, что ставит под угрозу крупнейший источник экспортных доходов страны.

Как пишет издание Bloomberg, Украина является одним из крупнейших поставщиков зерна в мире, а сельскохозяйственный сектор обеспечил более половины экспортных доходов страны в прошлом году.

"Российские атаки на Одесский порт, который обрабатывает около 90% поставок зерна, перекрывают эти потоки, в то время как альтернативные маршруты через Дунай ограничены засухой, которая привела к рекордно низкому уровню воды в реке", – отметили журналисты.

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Уязвимое место в экспорте создает давление, поскольку новый урожай заполняет хранилища и влияет на внутренние цены. Издание пишет, что уже к началу ноября имеющиеся зернохранилища общей вместимостью около 59 млн тонн могут быть полностью заполнены. К концу осени дефицит мощностей для хранения может достичь 11 млн тонн.

Украина ищет альтернативные маршруты для экспорта

Киев и Бухарест договорились расширить поставки агропродукции через румынский порт Констанца. Зерно уже перенаправляется через Румынию, Словакию и Венгрию, но эти объемы не могут полностью заменить экспортные мощности Одессы.

США также прогнозируют падение экспорта

Пессимистичные оценки озвучили и американские аналитики, отметило издание. В частности, министерство сельского хозяйства США прогнозирует экспорт украинской пшеницы на уровне 14,5 млн тонн, однако Служба зарубежного сельского хозяйства США ожидает, что фактические поставки составят лишь 10,8 млн тонн.

Не менее существенное сокращение прогнозируется и в отношении кукурузы. По оценкам американских экспертов, экспорт этой культуры может составить 14 млн тонн, что почти на 39% меньше предыдущих официальных прогнозов.

Аналитики отметили, что дальнейшая ситуация на зерновом рынке в значительной степени будет зависеть от обстановки в Черном море, возможностей альтернативной логистики и скорости реализации программ поддержки украинских аграриев.

Украинская сельскохозяйственная продукция: новости

По оценкам Министерства агрополитики Украины, в этом сезоне поставки агропродукции за рубеж могут сократиться на 54% – с прогнозируемых ранее 64,4 млн тонн до всего лишь 29,6 млн тонн.

Особенно заметным ожидается падение экспорта пшеницы. Если ранее прогнозировалось значительно больше поставок, то теперь объем может сократиться до 8,3 млн тонн, что также означает снижение более чем наполовину.

4 августа министр агрополитики Тарас Высоцкий сообщил, что только прямые потери для сельскохозяйственного сектора Украины могут составить от 1,5 до 3 миллиардов долларов.

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