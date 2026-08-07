5 самых дешевых направлений Европы для отдыха в 2026 году: обновленный рейтинг

Одна страна из списка не входит в ЕС и Шенгенскую зону.

Сервис hoppa опубликовал рейтинг самых бюджетныхнаправлений Европы для летнего отдыха 2026 года, сообщает Travel Off Path.

Аналитики сопоставили цены на проживание, питание, транспорт и развлечения в популярных европейских городах и определили пятерку лидеров – от Балкан до турецкого побережья.

Согласно данным исследования, каждому городу был присвоен "нормализованный балл" из 10 возможных на основе стоимости проживания в трёхзвёздочном отеле (данные Booking.com), цены на пиво и обед в кафе, стоимости проезда в общественном транспорте (все – по данным Numbeo), количества бюджетных достопримечательностей по фильтру Tripadvisor и цены на трансфер из аэропорта. Вся информация актуальна по состоянию на июнь 2026 года.

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5 место: Сараево, Босния и Герцеговина

Столица Боснии – один из немногих городов Европы, где в одном квартале уживаются австрийская, османская и балканская архитектура. Старый город Башчаршия – это османский базар XV века, а рядом расположен центр Centar с габсбургскими фасадами и кафе, напоминающими Вену. Латинский мост через реку Милячка – место, где был застрелен эрцгерцог Франц Фердинанд, что стало поводом к Первой мировой войне. Следы Боснийской войны до сих пор заметны на фасадах зданий.

Цены в Сараево: отель 3* – около 65 долларов (≈2910 грн), пиво – 3 доллара (≈134 грн), обед в недорогом ресторане – 9 долларов (≈403 грн), проезд – 1,3 доллара (≈58 грн), трансфер из аэропорта – 40 долларов (≈1790 грн). В городе насчитывается 106 бюджетных достопримечательностей.

4 место: Белград, Сербия

Белград претендует на звание самой хипстерской столицы Европы. Пешеходная улица Кнеза Михаила поражает ухоженными бельепок-фасадами, а Скадарлия – это мощеная улочка с традиционными тавернами. Крепость Калемегдан над Дунаем безопасна для прогулок в любое время суток. Бывший промышленный квартал Савамала превратился в творческий центр города с галереями и барами, а клуб Drugstore, обустроенный в старой бойне, считается одним из лучших на балканской электронной сцене.

Цены в Белграде: отель 3* – 66 долларов (≈2954 грн), пиво – 3,5 доллара (≈157 грн), обед – 12 долларов (≈537 грн), общественный транспорт – бесплатный для всех пассажиров, трансфер – 42 доллара (≈1880 грн). Достопримечательностей – 140.

Отдельно издание напоминает, что Сербия не входит в ЕС и Шенгенскую зону, поэтому на прямых рейсах в Белград американские и другие туристы не проходят биометрическую регистрацию по новой системе въезда-выезда Entry/Exit System. Впрочем, если маршрут предусматривает транзит через страну Шенгенской зоны, проверка на границе все равно возможна.

3 место: Скопье, Северная Македония

Скопье – пожалуй, самая эксцентричная столица континента: в пешеходном историческом центре установлено более 100 статуй, включая монументальную фигуру Александра Македонского. Район Дебар-Маало привлекает молодежь ресторанами и крафтовыми барами, а Карпош – студенческий район с недорогими кафе, откуда до центра можно дойти пешком за 15–20 минут. В 10 милях от города расположен каньон Матка с известняковыми скалами и изумрудной водой, где можно кататься на каяках и исследовать пещеры.

Цены в Скопье: отель 3* – 56 долларов (≈2507 грн), пиво – 2,8 доллара (≈125 грн), обед – 7,5 доллара (≈336 грн), проезд – 0,75 доллара (≈34 грн), трансфер – 36 долларов (≈1611 грн). Достопримечательностей – 54.

2 место: Анталия, Турция

Анталию называют летней столицей Турции и "королевой Восточного Средиземноморья". Старый город Калейичи сочетает в себе греческое, римское, османское и византийское наследие – мощеные улицы, красочные дома османской эпохи, ворота Адриана II века. Пляж Коньяалты длиной 4 мили сравнивают с Копакабаной в Рио-де-Жанейро, а Lara Beach – это роскошные отели и песчаный берег премиум-класса.

Цены в Анталии: отель 3* – 67,5 доллара (≈3021 грн), пиво – 3 доллара (≈134 грн), обед – 10 долларов (≈448 грн), проезд – 0,77 доллара (≈34 грн), трансфер – всего 11,5 доллара (≈515 грн) – самый дешевый среди всех пяти городов. Достопримечательностей – 101.

Издание предупреждает туристов о распространённом мошенничестве и карманных кражах, особенно в Стамбуле. По Индексу безопасности путешественников Турция получила 65 баллов из 100.

1 место: Прага, Чехия

Лучшим бюджетным направлением по версии hoppa стала Прага – несмотря на то, что отели там самые дорогие среди пятерки. Старый город Staré Město с готическими шпилями, барочными фасадами и астрономическими часами создает образ "сказочной" Европы. Набережная Náplavka предлагает крафтовое пиво и чешскую кухню по умеренным ценам, а район Летна – это панорамные пивные сады, галереи в бывших промышленных помещениях и виды на Влтаву.

Цены в Праге: отель 3* – 117 долларов (≈5237 грн), пиво – 3,12 доллара (≈140 грн), обед – 11,5 доллара (≈515 грн), проезд – 1,8 доллара (≈81 грн), трансфер – 30,4 доллара (≈1361 грн). В городе насчитали рекордные 619 бюджетных достопримечательностей – именно это и вывело Прагу на первое место в рейтинге.

Для туристов

Напомним, с апреля 2026 года в аэропортах Шенгенской зоны полностью заработала система EES, которая требует биометрической регистрации – фотографии и отпечатков пальцев – при первом пересечении границы. Это уже привело к значительным задержкам на паспортном контроле, а часть пассажиров даже опоздала на рейсы. В настоящее время странам ЕС разрешено временно приостанавливать проверки через систему в случаях чрезмерно больших очередей, однако с 6 сентября это послабление перестанет действовать, сообщило Европейское агентство по охране границ Frontex.

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