В Украине стремительно дорожает аренда: Киев среди лидеров

По состоянию на июль 2026 года самые высокие цены на аренду жилья отмечаются в столице.

В июле 2026 года стоимость аренды квартир в Украине продолжала расти из-за высокого спроса и дефицита предложения. Киев сохранил лидерство по стоимости аренды жилья в Украине, сообщили эксперты DIM.RIA.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице достигла 30 тысяч гривен, что на 11% превышает показатель июня.

Аренда жилья продолжила дорожать в большинстве районов столицы. Самые высокие цены традиционно зафиксированы в Печерском районе, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры достигла 38 тыс. грн, что на 6% больше, чем в июне. Самое доступное жилье можно было арендовать в Деснянском районе – в среднем за 13,5 тыс. грн в месяц, что на 4% превышает показатель предыдущего месяца.

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Второе место заняла Закарпатская область, где средняя стоимость аренды осталась неизменной – 22,5 тыс. грн. Во Львовской и Черкасской областях аренда однокомнатной квартиры в среднем стоила 20 тыс. грн.

Самые низкие цены на аренду жилья зафиксированы в Херсонской области, где средняя месячная стоимость однокомнатной квартиры составляет 3,8 тыс. грн.

Отметим, что в июле предложение жилья для аренды сократилось почти во всех регионах Украины. Наибольшее снижение зафиксировали в Черниговской области (-20%), Сумской (-16%), Черновицкой (-14%), Львовской (-13%) и Черкасской (-11%) областях.

Рынок недвижимости в Украине – последние новости

Стоимость жилья в Киеве всё сильнее зависит от ситуации с безопасностью. Усиление российских атак на Киев уже сказывается на настроениях потенциальных покупателей жилья. В столице появились микрорайоны, которые фактически утратили привлекательность для покупателей из-за рисков, связанных с безопасностью.

Сообщалось также, что стоимость аренды жилья в городах, которые традиционно выбирают первокурсники для обучения, заметно выросла по сравнению с прошлым годом. По данным исследования OLX, самые высокие цены на аренду, как и раньше, фиксируются в крупных экономических центрах страны.

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