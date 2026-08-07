Ученые нашли молоток из слоновьей кости возрастом 500 000 лет: о чем он свидетельствует

Этот предмет является самым древним из известных орудий из слоновой кости, когда-либо найденных в Европе.

Найденное на юге Англии, где обнаружили уникальную римскую виллу, орудие из слоновой кости возрастом 500 000 лет меняет представление ученых о технологиях раннего человека. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что этот редкий артефакт использовался для ремонта каменных орудий и показывает, что доисторические люди уже сотни тысяч лет назад изготавливали специализированное оборудование.

Обнаруженный на археологическом участке Боксгроув в Западном Суссексе, этот предмет является самым древним из известных орудий из слоновой кости, когда-либо найденных в Европе. Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Музея естественной истории в Лондоне изучили артефакт и обнаружили, что он был тщательно обработан и превращен в инструмент для очень специфической цели.

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Открытие, опубликованное в журнале Science Advances, предполагает, что инструмент был изготовлен ранними неандертальцами или Homo heidelbergensis. Находка также показывает, что древние люди не только использовали материалы, которые находили вокруг себя, но и выбирали определенные ресурсы для конкретных задач.

Редкая слоновья кость, превращенная в прецизионный инструмент

Интересно, что артефакт имеет треугольную форму и размеры около 11 сантиметров в длину, 6 сантиметров в ширину и 3 сантиметра в толщину. Следы на его поверхности показывают, что кто-то намеренно обработал кость перед использованием.

По данным ученых, фрагмент был изготовлен из кортикальной кости - толстого внешнего слоя кости крупного животного. Его размер и плотность указывают на то, что он принадлежал слону или мамонту, хотя ученые не могут определить точный вид животного или часть скелета, из которой он был взят.

Важно, что этот инструмент не был предназначен для мощных ударов. Вместо этого он позволял первобытным людям наносить контролируемые удары по каменным орудиям. Поскольку кость мягче камня, она могла отламывать небольшие кусочки от поврежденных краев, не ломая сам инструмент.

Эта техника, называемая обработкой, использовалась для восстановления острых краев ручных топоров и других режущих инструментов. Костяной молоток помогал доисторическим мастерам-орудоварам дольше использовать свои каменные орудия. Объект был впервые обнаружен в начале 1990-х годов, но исследователи тогда не поняли, что это инструмент. Его истинная функция стала ясна только после недавнего повторного изучения артефактов с этого места.

Скрытые следы раскрывают, как использовался инструмент

Отмечается, что ученые использовали современные методы визуализации, чтобы понять историю фрагмента кости. Исследовательская группа изучила его с помощью технологии 3D-сканирования и электронных микроскопов, обнаружив подробные следы его использования.

Анализ выявил небольшие зарубки, повреждения от ударов и крошечные кусочки кремня, застрявшие в следах. Эти признаки показали, что он неоднократно использовался для ударов и изменения формы каменных орудий. Ведущий автор Саймон Парфитт сказал:

"Это замечательное открытие демонстрирует изобретательность и находчивость наших древних предков. Они обладали не только глубокими знаниями о местных материалах, но и сложным пониманием того, как создавать высококачественные каменные орудия. Слоновая кость была редким, но очень полезным ресурсом, и, вероятно, этот инструмент представлял собой значительную ценность".

Ученые считают, что инструмент использовался многократно, а не выбрасывался после выполнения одной задачи.

На археологическом участке Боксгроув, недалеко от Чичестера в Западном Суссексе, были обнаружены орудия из слоновьей кости. На этом участке уже было найдено множество доисторических орудий из кремня, кости и рога, но это первое орудие из слоновьей кости, обнаруженное там.

Ученые не знают, был ли слон убит или же ранние люди собрали кость с уже умершего животного. Повреждения на артефакте указывают на то, что он был еще свежим, когда его обрабатывали и использовали.

В исследовании сказано, что эта находка крайне редка в Европе; гораздо более древние образцы были обнаружены в ущелье Олдувай в Танзании, датируемые примерно 1,5 миллионами лет. До этого открытия самые древние известные европейские орудия из слоновьей кости имели возраст около 450 000 лет.

Важно, что находка в Боксгроув расширяет историю технологии обработки слоновьей кости в Европе и показывает, что ранние люди в Британии были способны создавать специализированные орудия гораздо раньше, чем считалось ранее. Доктор Сильвия Белло из Музея естественной истории объяснила:

"Сбор и обработка фрагмента слоновьей кости, а затем его многократное использование для обработки и заточки каменных орудий демонстрирует высокий уровень сложного и абстрактного мышления. Они были находчивыми собирателями доступных материалов и умели грамотно их использовать".

Новости археологии

Недавно археологи обнаружили отпечатки пальцев, сохранившиеся на керамике и глиняных изделиях возрастом 8000 лет, в кургане Улучак на западе Турции.

Находка, расположенная в районе Кемальпаша провинции Измир, позволила получить важные сведения о том, как ранние общины начали более организованно производить керамику.

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