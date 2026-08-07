В июне – 30 бомб, в июле – более 50: в ОВА заявили об усилении авиаударов по Сумам

С начала года в результате атак авиабомбами по городу уже погиб 21 человек.

В течение последних двух-трех месяцев россияне усилили атаки управляемыми авиационными бомбами на Сумы и прилегающие населенные пункты. Об этом заявил первый заместитель начальника Сумской ОВА Владимир Бабич в эфире телемарафона.

"В июне это было более 30 бомб, в июле – более 50, сейчас, по состоянию на начало августа, уже 23. Проще говоря: в июне на головы горожан падала одна бомба в сутки, в июле – уже в среднем две, а в августе – уже четыре", – констатировал он.

По его словам, бомбовые атаки продолжаются фактически каждую ночь. Враг уничтожает объекты критической инфраструктуры, повреждено большое количество жилых домов.

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Бабич также отметил, что с начала года в результате бомбовых атак в Сумах погиб 21 человек, среди них – 9 детей. Пострадали уже более 220 человек.

Авиаудары по Сумам

Ночью 4 августа РФ атаковала Сумы управляемыми авиабомбами. Под ударом оказались частный сектор и объекты инфраструктуры.

В результате удара погибли три человека – пожилая женщина и двое детей. Тела девочек 5 и 10 лет извлекли из-под завалов их дома.

Также недавно в городе нашли 500-килограммовую российскую фугасную авиабомбу с модулем планирования и коррекции, которая чудом не взорвалась после падения.

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