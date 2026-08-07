РФ поставила антидроновые сети на свои субмарины, расположенные в тысячах километров от Украины

Россия все чаще прибегает к использованию противобеспилотных клеток и сетей для защиты.

Россия расширила использование противобеспилотных сетей для защиты подводных лодок на крупной военно-морской базе в Тихом океане, расположенной за тысячи километров от Украины и арсенала ударных беспилотников страны. Это видно на новых спутниковых снимках, проанализированных Business Insider.

Новые снимки, полученные американской компанией Vantor, занимающейся пространственной разведкой, показывают около 10 подводных лодок, покрытых противобеспилотными сетями, на атомной подводной базе Рыбачий на Камчатском полуострове России.

На снимках, сделанных в мае, на базе, которая является центральным узлом Тихоокеанского флота ВМФ России и принимает атомные подводные лодки с баллистическими ракетами и ударные подводные лодки, они покрыты сеткой.

Видео дня

Отмечается, что хотя Рыбачий находится более чем в 7200 километрах к востоку от Украины, противобеспилотные сети повторяют оборонительные сооружения, развернутые Россией гораздо ближе к эпицентру войны для защиты объектов и военно-морских сил в Черном море.

Появление этих средств защиты так далеко от зоны конфликта свидетельствует о том, что Россия рассматривает свою уязвимость перед атаками беспилотников далеко за пределами непосредственной зоны боевых действий, включая Тихоокеанский флот.

Дальние удары ВСУ

Украинские силы продемонстрировали свою способность наносить удары вглубь территории России, запуская беспилотники по целям на расстоянии более 1500 километров вглубь вражеской территории.

Украина также осуществляла дистанционные атаки по целям на гораздо больших расстояниях, запуская ударные беспилотники не со своей территории, а изнутри России.

Снимки Vantor за июнь показывают, что Россия также оснастила как минимум три подводные лодки противобеспилотными клетками - которые защищают их рубки - на военно-морской базе Новороссийск в юго-западном Краснодарском крае. Этот объект служит базой для Черноморского флота Москвы и неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников.

Министерство обороны Великобритании заявило, что эти клетки были "применены в качестве превентивной меры в ответ на возросшую способность Украины наносить удары по целям, расположенным дальше от линии фронта".

Украина использовала свои взрывающиеся морские беспилотники для атаки Новороссийска, и в ответ Россия попыталась защитить базу, установив большие заграждения в воде. Клетки против беспилотников представляют собой новую попытку защиты военно-морских сил, в первую очередь предназначенную для противодействия воздушным атакам.

Важно, что бронесетка стала распространенной тактикой на поле боя. Ранние версии устанавливались на танки и другую бронетехнику для обеспечения дополнительной защиты от беспилотников или осколков. С тех пор она распространилась, как и противобеспилотные сетки.

Россия все чаще прибегает к использованию противобеспилотных клеток и сетей для защиты инфраструктуры и объектов, таких как энергетические объекты, здания по производству оружия и, в последнее время, подводные лодки.

Российские усилия предпринимаются на фоне значительного увеличения Украины количества ударов беспилотников большой дальности по территории России. Традиционно эти атаки были направлены на энергетические и военные объекты, хотя Киев все чаще сосредотачивает свои усилия на складах российской электронной коммерции.

Удары по РФ

Украинские атаки на объекты российского маркетплейса Wildberries вызвали масштабные перебои в работе его логистической сети и уже сказываются на продавцах и пунктах выдачи заказов. Под удар с 18 июля попали около 20 объектов компании.

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