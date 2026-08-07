'Будет волна банкротства': разгром складов Wildberries больно бьет по РФ, - Die Welt

Из-за украинских атак объемы продаж в некоторых пунктах выдачи сократились вдвое, а сотни компаний уже пытаются реструктуризировать кредиты.

Украинские атаки на объекты российского маркетплейса Wildberries вызвали масштабные перебои в работе его логистической сети и уже сказываются на продавцах и пунктах выдачи заказов. Под удар с 18 июля попали около 20 объектов компании, пишет Die Welt.

Анализ спутниковых снимков показал, что повреждено или уничтожено около пятой части складских мощностей Wildberries. Последствия атак настолько серьезны, что их начали обсуждать на самом высоком уровне в России.

По сообщениям, российские власти рассматривают возможность оказания помощи компании и продавцам, понесшим убытки.

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Перебои в логистике уже напрямую ощущают на себе тысячи предпринимателей, которые зависят от работы Wildberries.

"Продажи за последний месяц упали примерно на 50%, поскольку поставок почти нет", – рассказал Василий Климов, руководитель пункта выдачи Wildberries в Москве.

По его словам, раньше в его пункт ежедневно поступало около 400 посылок, а теперь их количество сократилось примерно до 150. Во время визита журналистов во вторник туда вообще не поступило ни одной посылки.

Предприниматель заявил, что из-за падения объемов работы планирует продать свой бизнес:

"У меня просто недостаточно финансовых резервов, чтобы выжить".

По данным Wildberries, около 95% заказов клиенты забирают именно в пунктах выдачи. Поэтому проблемы со складами напрямую влияют на всю сеть компании и её продавцов.

России грозит волна банкротств

Последствия атак могут выйти далеко за пределы одного маркетплейса. Центральный банк России уже следит за возможным влиянием перебоев на инфляцию.

В конце июля "Сбербанк" заявил о возможном увеличении резервов для покрытия кредитных убытков после того, как атаки беспилотников нанесли ущерб интернет-магазинам и продавцам.

Около 300 компаний, по приведенным данным, уже пытаются реструктуризировать свои кредиты.

В Кремле опасаются дальнейшего ухудшения ситуации. Один из источников заявил, что Россию может ожидать волна банкротств, поскольку у бизнеса не хватает средств для поддержки пострадавших продавцов:

"Будет волна банкротств. Ни у кого нет необходимых средств для поддержки продавцов; речь идет о сотнях миллиардов рублей. Это серьёзный удар по экономике".

Удары по Wildberries

Напомним, сегодня ночью украинские дроны долетели до Урала и нанесли удар по логистическому комплексу Wildberries в Екатеринбурге, до которого от украинской границы – около 2000 километров.

Несколько дней назад, в ночь на 5 августа, беспилотники атаковали склад в Тульской области площадью около 200 тысяч квадратных метров. А 4 августа дроны поразили один из крупнейших складов Wildberries в Ленинградской области площадью 154 000 кв. м.

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