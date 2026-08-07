База ФСБ, корабли и ЗРК 'Бук': Мадяр раскрыл результаты ударов по российским целям (видео)

В оперативной глубине противника было уничтожено более 100 целей, в том числе и корабли "теневого флота".

Силы беспилотных систем ВСУ успешно нанесли удары по ряду российских целей, среди которых – база ФСБ РФ "Беня House" в Херсонской области, 10 энергоузлов и т. д.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди. "База ФСБ "Беня House" в Херсонской области, "Крымский рубильник off": +10 энергоузлов и другие объекты – в течение 48 часов 6–7 августа были уничтожены "Птицами" СБС", – заявил Мадяр.

Командующий уточнил, что в оперативной глубине противника было уничтожено 102 вражеских цели: 6 судов теневого флота в Черном и Азовском морях (2 танкера и 4 сухогруза), 8 ТПД противника, 2 склада ГСМ и боеприпасов, 2 комплекса РЛС, ЗРК "Бук", локомотивы, топливозаправщики, мобильную огневую группу (МОГ), 3 ретранслятора управления "Шахед/Герань", 5 коммуникационных башен.

Также поражена ремонтная база и укрытия вооружения и военной техники в населённом пункте Волчанское в Запорожской области, склад МТЗ и ремонтная база военной техники в населённом пункте Новая Жизнь (Крым), ремонтно-восстановительная база в Абрикосовом (Крым) и т. д.

По словам Мадяра, были уничтожены 10 энергоузлов противника, а в целом – в июле-августе на временно оккупированной территории Украины в ходе операции "Крым.рубильник off" было уничтожено 211 энергоузлов.

Удары по российским целям

Как писал УНИАН, во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР Минобороны уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", стоимость которого составляет около 15 млн долларов. Сообщалось, что операторы военной разведки уничтожили указанный зенитный ракетно-пушечный комплекс и военный кран захватчиков. Для поражения наземных целей во время операции, состоявшейся в начале августа, разведчики использовали многофункциональные морские платформы Magura, которые являются носителями FPV-дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: