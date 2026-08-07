Россия намерена окончательно аннексировать часть Грузии, – страны НАТО

Россия де-факто контролирует этот регион с начала 1990-х годов.

Россия, вероятно, готовится к окончательной формальной аннексии Южной Осетии – части Грузии, оккупированной сепаратистами при поддержке российской армии. Об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, Франции, Германии и Италии, опубликованном на сайте британского правительства.

В совместном заявлении страны напомнили о событиях 7 августа 2008 года, когда Россия начала военные действия против Грузии. Авторы документа отметили, что российская агрессия привела к дальнейшему нарушению территориальной целостности страны и оккупации Абхазии и Южной Осетии.

"Спустя 18 лет после российской агрессии мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ", – говорится в заявлении.

Видео дня

Авторы документа подчеркнули, что российские военные остаются в оккупированных регионах Грузии вопреки международному праву и обязательствам Москвы по шестипунктному соглашению от 12 августа 2008 года. По их оценке, дальнейшая милитаризация этих территорий создает серьезную угрозу не только для самой Грузии, но и для региональной и европейской стабильности.

В заявлении также упоминается подписанное 9 мая 2026 года соглашение между Москвой и марионеточной "властью" оккупированного региона "об углублении союзничества и сотрудничества". Кроме того, недавно Россия назначила своего гражданина номинальным руководителем Южной Осетии.

"Этот документ, а также назначение гражданина России во главе региона вызывают обеспокоенность в связи с возможной полноценной аннексией региона, которая не останется без ответа", – говорится в совместном заявлении Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Угроза со стороны России: последние новости

Как писал УНИАН, американская разведка предупреждает, что Путин может попытаться проверить решимость НАТО еще до завершения войны в Украине, осуществив ограниченное наступление или гибридную атаку на страну блока. Вероятность масштабного вторжения остается низкой, но угроза кибератак или локальных провокаций растет.

Также мы сообщали, что литовская военная разведка сообщила об угрозе использования россиянами трофейных украинских беспилотников для атак на критическую инфраструктуру в Балтийском регионе. Такой шаг позволил бы Москве создать неопределенность относительно происхождения ударов и скрыть собственную ответственность.

Вас также могут заинтересовать новости: