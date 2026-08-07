Android 17 станет последним обновлением для этих Samsung – среди них может быть ваш

В список вошли сразу 19 смартфонов и планшетов Galaxy, которые входят в последний год поддержки.

Корпорация Samsung продолжает обновлять свои устройства до One UI 9.0 на базе Android 17, однако для некоторых устройств новая версия операционной системы станет последней. Об этом пишет портал Gizmochina.

В список вошли сразу 19 смартфонов и планшетов Galaxy, для которых Android 17 станет последним крупным обновлением системы, хотя сами гаджеты еще некоторое время будут получать патчи безопасности. Однако покупать такие устройства в 2026 году точно не стоит, отмечают эксперты.

Серия Galaxy S:

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Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Серии Galaxy A, M и F:

Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A24 4G

Galaxy M54 5G

Galaxy M34 5G

Galaxy F54 5G

Galaxy F34 5G

Планшеты Galaxy Tab:

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

После обновления до Android 17 владельцы этих смартфонов и планшетов еще как минимум в течение года будут получать обновления безопасности. Кроме того, некоторые устройства из списка, вероятно, получат One UI 9.5, которое выйдет в начале 2027-го. Это обновление тоже будет основано на Android 17, поэтому формально оно не станет переходом на новую версию операционной системы.

Стабильная версия One UI 9.0 пока что доступна только на новых складных смартфонах Galaxy, которые вышли в конце июля. В ближайшие недели она начнет распространяться на Galaxy S26, S25 и другие более старые устройства производителя.

Ранее в смартфонах Samsung нашли функцию, которая расходует заряд даже в режиме ожидания. Полностью отказываться от нее не стоит, однако если важна максимальная автономность, это поможет получить несколько дополнительных часов.

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