Навроцкий заявил о поддержке украинской армии, но вспомнил о 'флагах Бандеры'

Он подчеркнул стратегическую важность сопротивления Украины России для безопасности Польши, при этом упомянув о вызывающем споры в Варшаве вопросе символики Бандеры.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава заинтересована в том, чтобы Украина и украинские военные как можно эффективнее противостояли России, передает Clash Report.

По его словам, это соответствует стратегическим интересам Польши, поскольку чем дольше российские войска будут находиться как можно дальше от польской границы, тем безопаснее будет для страны.

"Чем дальше они будут держать россиян от Польши, тем лучше. Это очевидно. Это стратегия польского государства", – заявил Навроцкий.

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Польский президент также подчеркнул, что его страна оказывает помощь везде, где происходит противостояние с Россией, даже если сама Польша непосредственно не участвует в войне.

"Везде, где ведется борьба с Россией, Польша помогает, даже если Польша не принимает непосредственного участия в войне", – сказал он.

В то же время Навроцкий отдельно затронул вопрос об украинской исторической символике.

"Стратегическим интересом Польши также является то, чтобы флаги Бандеры не развевались в Варшаве или где-либо еще в Польше", – заявил президент.

Украина и Польша – споры

Напомним, в конце июля президенты Зеленский и Навроцкий встретились на полях саммита НАТО, чтобы обсудить исторический спор между странами. Польский лидер заявил, что Россия остается общим врагом для Украины и Польши, но в вопросе об УПА он не отступит.

Впоследствии Навроцкий заявил, что будет добиваться официального запрета на использование красно-черного флага в Польше, поскольку считает его символом УПА и ОУН.

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