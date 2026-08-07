Сенат США одобрил законопроект об 'адских санкций' против РФ

Теперь документ отправляется в Палату представителей.

Сенат США одобрил законопроект покойного сенатора Линдси Грэмма об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Об этом пишет Reuters.

После его смерти коллеги по палате согласились поддержать инициативу в знак последнего уважения по нему.

В дальнейшем законопроект передадут на рассмотрение Палаты представителей, которая сейчас находится на каникулах. 10 августа Палата представителей должна собраться на короткое внеочередное заседание, в ходе которого может быть рассмотрен этот законопроект.

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В ходе голосования подсчет голосов показал 68 голосов за и 9 против законопроекта "Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана от 2026 года", который предусматривает введение санкций против российских чиновников и разрешение на введение жестких пошлин в отношении Китая, Индии и других стран с целью снижения их зависимости от российской нефти и газа.

Ранее СМИ писали, что к вечеру за Киевом в Сенате Конгресса США начали дебаты по поводу санкций против РФ, одним из соавторов которого является покойный сенатор Линдси Грэм, и который готов подписать президент Дональд Трамп.

Сенаторы, берущие слово, вспоминали об усилении российского террора против украинских городов и необходимости усложнить России получение средств на продолжение войны против Украины.

Что предусматривает законопроект

Стоит отметить, что документ предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин против стран, продолжающих закупать российские нефть и газ. В первую очередь речь идёт о Китае и Индии.

Кроме того, законопроект предусматривает санкции против российского "теневого флота" танкеров, российских финансовых учреждений, включая Центральный банк РФ, а также крупных государственных энергетических проектов, в том числе "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3".

Законопроект позволяет властям США установить пошлины до 500% на импорт из России. Впрочем, объем российского импорта в США невелик, хотя он и вырос с приходом Дональда Трампа.

В основном это критически важная продукция: удобрения, металлы и ядерное топливо. Без российского топлива для реакторов американских АЭС Вашингтон вряд ли обойдется, доля России в этом сегменте составляет 20%. Власти США сами запретили ввоз реакторного топлива из РФ, но сразу же добавили для себя исключение. В Минэнерго США признавали, что сократить объем закупок просто не могут.

Член Палаты представителей Ричард Нил и сенатор Рон Уайден открыто выступили против законопроекта в его нынешнем виде. Они опасаются, что у Трампа появятся бесконтрольные полномочия по введению тарифов, которые так полюбились президенту США и, по мнению конгрессменов, привели к разгону инфляции. Демократ Грегори Микс назвал законопроект "троянским конем" и также выразил опасения по поводу злоупотреблений Трампа.

Также законопроект дает США возможность ввести санкции против Владимира Путина, высших чиновников, военного командования РФ и российских бизнесменов.

Санкции против РФ

Ранее США ввели санкции против нескольких структур Минобороны России, а также двух российских компаний и пяти граждан РФ.

В документе Госдепартамента говорилосьо том, что под санкции подпали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России, 1061-й центр материально-технического обеспечения ВС РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России и Сухопутные войска России. Также санкции распространяются на любых правопреемников, подразделения или дочерние предприятия этих структур.

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