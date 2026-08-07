Украинский вопрос разделил Италию пополам, – Politico

По поводу помощи Украине спорят внутри своих лагерей как правые, так и левые.

Украинский вопрос стал одним из ключевых факторов, которые могут определить результаты ближайших парламентских выборов в Италии. Как пишет Politico, вопрос о дальнейшей военной помощи Киеву все сильнее раскалывает как левый, так и правый политические лагеря.

Поводом для нового спора стали заявления бывшего премьер-министра Италии Джузеппе Конте, возглавляющего левое "Движение 5 звезд". В интервью журналистам он поставил под сомнение необходимость дальнейших поставок оружия Украине. По словам Конте, изначально его партия поддерживала военную помощь Киеву, "поскольку существовал явный военный дисбаланс по сравнению с Россией", но теперь, по его мнению, ситуация изменилась.

Как отмечает издание, "Движение 5 звезд" планирует и в дальнейшем воздерживаться при голосовании за новые пакеты военной помощи, одновременно выступая за переход к переговорному процессу. Окончательное решение относительно позиции левоцентристского блока Конте предложил вынести на внутренние праймериз, в ходе которых избиратели должны определить будущего лидера коалиции.

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Конте также подчеркнул, что главной целью должно быть достижение договоренности о прекращении войны путем переговоров как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным. В то же время он выступает против увеличения оборонных расходов – шага, который является одним из ключевых обязательств премьер-министра Джорджи Мелони в рамках новых целей НАТО.

Однако предложение Конте быстро вызвало конфликт внутри левоцентристского лагеря. Лидер Демократической партии Элли Шляйн, которая, как ожидается, может побороться с Конте за руководство коалицией, отвергла идею определять политику в отношении Украины на праймериз.

"Так это не работает. Сначала должна быть программа, согласованная всем альянсом, а уже потом праймериз, потому что тот, кто их выиграет, должен возглавить всю коалицию, а не только собственную партию", – сказала Шляйн.

Представитель Демократической партии, бывший министр обороны Лоренцо Гверини, также раскритиковал Конте. Он предупредил, что раскол широкой коалиции будет иметь политические последствия, и заявил, что его партия продолжит поддерживать Украину оружием. По словам Гверини, военная помощь Киеву – это "вопрос, не подлежащий обсуждению".

Вопрос об Украине, однако, разделяет не только левых. Как сообщает Politico, партнеры действующего премьер-министра Джорджии Мелони по правящей коалиции из правой "Лиги" также скептически относятся к поддержке Киева и увеличению оборонного бюджета. В то же время представители правительства резко выступили против позиции Конте.

Вице-премьер и лидер партии "Вперед, Италия!" Антонио Таяни обвинил Конте в возможной поддержке России. "Пусть итальянские левые скажут нам, на чьей они стороне – украинского народа или Путина. На стороне ли они демократии или диктатур", – заявил он.

Как пишет Politico, парламентские выборы в Италии могут состояться уже весной следующего года. Если Мелони не сможет самостоятельно сформировать новое правительство, в коалицию могут пригласить ультраправую партию National Future бывшего генерала Роберто Ванначчи. Однако и эта политическая сила выступает против военной помощи Украине.

Автор публикации обращает внимание и на более широкий общественный контекст. Италия имеет давние пацифистские традиции, а решительная поддержка Украины со стороны Мелони не полностью соответствует настроениям населения. По данным опроса YouGov, лишь 32% итальянцев считают важным, чтобы Украина победила Россию.

Вместе с тем, по данным Кильского института, военная помощь Италии Украине составляет всего 0,17% ВВП – это один из самых низких показателей в Европе.

Война в Украине: ситуация в Европе

Как писал УНИАН, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что стратегическим интересом Варшавы является поддержка Украины в противостоянии с Россией, чтобы держать российские войска как можно дальше от польской границы. В то же время Навроцкий подчеркнул, что Польша не допустит использования украинской исторической символики, в частности флагов Бандеры, на своей территории.

Также мы сообщали, что бывшая заместительница директора по вопросам оборонного сотрудничества в НАТО Герлинде Нихус раскритиковала союзников за чрезмерную осторожность в оказании военной помощи, из-за чего поставок едва хватает на то, чтобы Украина просто удерживалась, но не победила.

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