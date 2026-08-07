Над ремонтной базой систем Patriot в Германии летали подозрительные дроны, - СМИ

По информации издания, полеты дронов над объектом вызвали серьезную обеспокоенность у органов безопасности.

Над базой Бундесвера возле Мехерниха, где проводится техническое обслуживание и ремонт систем противовоздушной обороны Patriot, зафиксировали шесть пролетов дронов. Об этом пишет издание Tagesschau.

Там также расположен склад материально-технического обеспечения с усиленными мерами безопасности в хорошо защищенном подземном объекте на глубине 130 метров.

На площади 30 тысяч квадратных метров хранятся оборудование и запасные части для военной техники вооруженных сил - это один из ключевых элементов логистической сети Бундесвера.

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По информации издания, полёты дронов над объектом чрезвычайно обеспокоили органы безопасности. Ночью сотрудники охранной компании зафиксировали в общей сложности шесть пролётов дронов в промежутке между 22:00 и 5:00. Во время последнего наблюдения на месте якобы находились сотрудники полиции окружного управления Ойскирхена, которых предупредили заранее. Они также стали свидетелями как минимум одного пролета дрона.

Важно, что один из дронов даже некоторое время кружил над сотрудниками экстренных служб. Согласно отчету, военные полицейские Бундесвера также наблюдали за инцидентом с расстояния примерно 40 метров. В предварительной оценке, приведенной в документе, указано, что это мог быть дрон Fly-380 VTOL: всего было замечено два дрона.

Отмечается, что такие дроны имеют размах крыльев около 3,8 метра и дальность полета до 400 километров. Они могут развивать скорость до 150 км/ч и перевозить полезную нагрузку массой более десяти килограммов.

Дроны этого типа используются, в частности, для геодезической съемки, картографирования, наблюдения за границей и перевозок в труднодоступных регионах. Расследование управления уголовной полиции и федеральных органов безопасности пока не выявило признаков того, что речь шла о геодезическом дроне, сбившемся с курса.

Вражеские дроны в Германии

4 августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом "Антонов" обнаружили упавший беспилотник. На нем находились взрывчатка и детонатор. По данным специалистов, взрыва не произошло лишь из-за неисправности детонатора.

Немецкие чиновники опровергли информацию о том, что беспилотник со взрывчаткой обнаружили вблизи грузового самолета, который якобы перевозил боеприпасы для Украины.

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