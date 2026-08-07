Составлен топ-10 самых ожидаемых игр 2027 года – среди них есть украинский проект

После выхода GTA 6 игроков ждут десятки крупных проектов, среди которых новые части известных серий, долгожданные сиквелы и много RPG.

До конца 2026 года еще далеко, однако уже сейчас внимание игроков постепенно переключается на следующий год. После выхода GTA 6 игровая индустрия не сбавит темп – в 2027-м выйдут новые части известных серий, долгожданные продолжения и совершенно новые IP.

Издание The Gamer составило список самых ожидаемых игр 2027 года. Среди них нашлось место Metro 2039 от украинской студии 4A Games, выход которого состоится уже в начале года.

10. Metro 2039

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Четвертая основная игра в известной серии шутеров от первого лица вновь отправит игроков в мрачные тоннели подземки Москвы спустя три года после событий Metro Exodus . Проект возвращается к линейным истокам серии с акцентом на выживание и хоррор-атмосферу.

4A Games заявляла, что после полномасштабного вторжения России студия переосмыслила сюжет следующей части серии. Авторы отмечали, что темы пропаганды, тирании, свободы и последствий войны стали важной частью истории Metro 2039.

9. The Expanse: Osiris Reborn

The Expanse: Osiris Reborn может стать одной из главных RPG 2027 года для поклонников космической фантастики. Разработчики сотрудничают с бывшими астронавтами NASA для того, чтобы изобразить космос в игре максимально реалистично.

Игрокам предстоит исследовать огромную солнечную систему в роли обычного наемника, пытающегося выжить в суровом мире. Игра основана во вселенной The Expanse в период ключевых событий первых сезонов книг и сериала.

8. Alien: Isolation 2

В 2027 году фанатов хорроров ждет возвращение одной из самых известных игр в жанре. Alien: Isolation 2 станет прямым продолжением культового проекта о противостоянии с ксеноморфом.

Первый тизер уже продемонстрировал знакомую атмосферу франшизы, но практически не раскрыл сюжет будущей игры. В отличие от первой части, где мы бродили по заброшенной космической станции "Севастополь", события развернутся на поверхности суровой колониальной планеты.

7. Spyro: A Realm Beyond

Spyro наконец возвращается спустя почти 20 лет. Новая игра с подзаголовком A Realm Beyond позиционируют как масштабное возвращение знаменитого фиолетового дракончика.

Интерес к проекту оказался невероятном высоким: дебютный трейлер собрал 10 млн. просмотров всего за два дня. Подробностей почти нет, кроме того, что авторы делают огромный акцент на свободе передвижения и вертикальности мира.

6. State of Decay 3

Еще одно долгожданное возвращение – State of Decay 3. Новая часть популярной серии о выживании во время зомби-апокалипсиса предложит знакомую формулу строительства поселения, управление сообществами выживших и кооперативный режим до четырех игроков.

После раннего анонса в 2020 году игрокам пришлось долго ждать новых подробностей. Теперь подтверждено, что State of Decay 3 выйдет в 2027 году, причем не только на ПК и Xbox, но и на PS5.

5. Resident Evil: Veronica

Capcom планирует сделать Resident Evil ежегодной франшизой, и в этом ей помогут римейки. На этот раз компания работает над современной версией Resident Evil Code: Veronica, которая получит название Resident Evil: Veronica.

После успешных ремейков 2-й и 4-й части, фанаты ждут от Veronica полного переосмысления: современной графики на RE Engine, исправления затянутого темпа, доработки спорных моментов с бэктрекинком и раскрытия истории семьи Клэр и Криса Редфилдов.

4. Exodus

Exodus претендует на статус духовной наследницы трилогии Mass Effect. Проект создается ветеранами BioWare, включая сценариста Дрю Карпишина и примечателен тем, что одну из главных ролей в нем исполняет Мэттью Макконахи.

Игра делает ставку на масштабное исследование космоса, сюжет и ролевые элементы. Одной из уникальных особенностей Exodus станет неравномерное течение времени на разных планетах. Игроки могут покинуть какое-то место всего на несколько дней, а по возвращению окажется, что там уже прошли столетия и ситуация в корне изменилась.

3. Fable

Амбициозный перезапуск известной серии фэнтезийных RPG от Playground Games (авторов Forza Horizon) при поддержке Xbox Game Studios и Eidos-Montréal. Игру впервые анонсировали еще в 2020 года, и теперь она наконец готовится к выходу в феврале 2027-го.

Мир Fable настолько огромен, что в каждое здание можно войти, ограбить или купить. Но игре предстоит серьезное испытание: фанаты ждут не только современной графики и масштабного мира, но и сохранения фирменного юмора и атмосферы оригинальной трилогии.

2. The Witcher 4

Если The Witcher 4 действительно выйдет в 2027 году, игра вполне могла бы занять первое место в рейтинге. Однако пока такой сценарий выглядит не самым вероятным, поскольку релиз может состояться лишь в 2028 году.

На этот раз главным героем станет Цири – приемная дочь Геральта и одна из ключевых героинь литературной саги. Игроков также ждет новая территория Ковир, которая до сих пор не появлялась в играх серии.

1. Final Fantasy VII: Revelation

Заключительная часть трилогии ремейков от Square Enix – Final Fantasy VII: Revelation – привлекла огромное внимание и называется самой ожидаемой игрой 2027 года.

На игру возложены огромные ожидания со стороны поклонников серии, так как она должна поставить логичное и эмоциональное завершение истории Клауда Страйфа и его спутников. В отличие от прошлых частей, Revelation выйдет одновременно на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК.

Напомним, 27 августа покажут новый трейлер и геймплей GTA 6. Подписчики Netflix смогут посмотреть геймплей первыми, а спусть шесть часов он станет доступен бесплатно на YouTube-канале Rockstar.

Журналисты составили топ-10 лучших игр в Steam, которые можно пройти за один вечер. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.

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