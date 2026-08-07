Задержка до 10 часов: из-за обстрелов ряд поездов курсирует с задержками

Движение некоторых поездов по Львову будет ограничено.

Из-за повышенной угрозы обстрелов и повреждений инфраструктуры ряд поездов, курсирующих через Днепропетровскую область, отклонились от расписания. Как сообщает "Укрзализныця", это привело к задержкам обратных рейсов и тех, на которые они оказывают влияние.

На данный момент наибольшие задержки наблюдаются у следующих поездов:

№ 119 Днепр-Хелм +10:14

№ 041 Днепр-Трускавец +9:00

№ 083 Днепр-Мукачево +9:14

№ 003 Днепр-Ужгород +6:45

№ 285 Днепр-Львов +6:03

"Обратные рейсы также будут иметь отклонения от расписания. Просим внимательно следить за сообщениями в приложении "Укрзализныци" и за объявлениями на вокзале", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что поезда № 41 Днепр-Трускавец и № 83 Днепр-Мукачево будут ограничены до Львова. Довоз пассажиров до Трускавца и Мукачево будет осуществляться на электричках. Покупать дополнительные билеты пассажирам не нужно.

Новости "Укрзализныци"

"Укрзализныця" временно изменяет маршруты ряда поездов на Днепровском, Харьковском и Запорожском направлениях из-за ухудшения ситуации с безопасностью. На некоторых направлениях пассажиры могут воспользоваться следующими автобусными трансферами: Кривой Рог - Днепр; Пятихатки - Днепр; Лозовая - Орилька.

С этого месяца украинцам стало проще путешествовать в Германию. Состоялся запуск нового международного поезда Перемышль - Франкфурт-на-Майне. Его маршрут проходит через такие польские и немецкие города, как Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау и Оффенбах, с остановками в Праге и Остраве.

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