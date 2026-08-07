Сингапур посадит миллион деревьев на улицах: для чего это понадобилось

Деревья способны значительно снизить ощущение жары, однако такой метод имеет как преимущества, так и недостатки.

Пока многие мегаполисы вкладывают миллиарды долларов в высокотехнологичные системы борьбы с экстремальной жарой, Сингапур пошел простым путем - сделал ставку на массовую посадку деревьев.

Исследования показали, что густая тень не только делает улицы комфортнее, но и понизить температуру воздуха, пишет Antena3. В частности, в официальном каталоге Cooling Singapore, который содержит десятки мер по борьбе с перегревом городов, говорится, что затененные деревьями улицы могут быть прохладнее на 0,9–2,6 градуса Цельсия. Для Сингапура это особенно важно, поскольку в нем перегрев в среднем достигает 4 градусов, а в самые жаркие часы может превышать даже 7 градусов.

Однако, цитируемый показатель в 2,6 градуса основан не на исследованиях в Сингапуре. Он был получена в ходе эксперимента немецких ученых, которые летом 2013 года изучали влияние шести видов деревьев на улицах Дрездена. Тогда исследователи пришли к выводу, что деревья с густой кроной и высокой способностью испарять влагу охлаждают окружающий воздух наиболее эффективно.

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Что показали исследования в Сингапуре

Более свежие исследования, проведенные уже на улицах Сингапура, дали несколько иную картину.

В конце 2024 года ученые сравнили 20 пар участков – под прямым солнцем и в тени деревьев, навесов, автобусных остановок и зданий. Оказалось, что температура воздуха в тени снижалась примерно на 1 градус, однако люди ощущали разницу гораздо сильнее.

Используя универсальный индекс теплового климата (UTCI), который учитывает температуру, влажность, солнечное излучение и движение воздуха, исследователи установили, что тень делает окружающую среду в среднем на 3,1 градуса комфортнее. В районах, где кроны деревьев покрывали около 80% территории, эффект достигал 3–5 градусов.

По словам авторов исследования, деревья следует рассматривать не как элемент благоустройства, а как полноценную городскую инфраструктуру, особенно для людей, которые ежедневно проводят много времени под открытым небом.

Деревья помогают экономить электроэнергию

Еще одно исследование, опубликованное в 2025 году, показало, что главная польза деревьев заключается не столько в охлаждении воздуха, сколько в защите зданий от нагревания. В частности, когда тень падает на стены и окна, помещения нагреваются значительно меньше, а кондиционеры потребляют меньше электроэнергии.

Для жаркого и влажного климата Сингапура потенциальная экономия энергии летом оценивается в 6–9%. В более сухих городах, например Эр-Рияде или Финиксе, этот показатель может достигать целых 17%.

При этом ученые предупредили: слишком большое количество деревьев в условиях высокой влажности может иметь обратный эффект. Испаряя воду, растения повышают влажность воздуха, а на ее удаление кондиционерам приходится тратить дополнительную энергию. Исследователи считают, что оптимальная площадь древесного покрова в подобных городах составляет около 40%.

У деревьев есть и недостатки

Несмотря на очевидные преимущества, специалисты отметили, что озеленение нельзя считать универсальным решением.

Анализ почти 200 исследований показал, что густые кроны способны задерживать тепло после захода солнца, из-за чего ночью улицы могут остывать медленнее.

Кроме того, плотные посадки иногда препятствуют естественной циркуляции воздуха. Для Сингапура, где скорость ветра и без того невысока, это может стать серьезной проблемой, поскольку потеря прохладного бриза частично сводит на нет эффект от затенения.

Миллион новых деревьев

Несмотря на эти ограничения, власти Сингапура продолжают масштабную программу озеленения. В рамках инициативы "Один миллион деревьев" страна планирует высадить миллион новых деревьев. Сейчас ожидается, что цель будет достигнута уже к концу 2027 года - на три года раньше первоначального срока.

Однако специалисты напоминают, что эффект не появится сразу. Молодому дереву требуется около 10 лет, чтобы сформировать крону, способную обеспечить заметную тень.

Именно поэтому ученые рекомендуют комбинированный подход: высаживать деревья там, где можно ждать их роста, а в местах, где защита от солнца нужна немедленно, использовать навесы и другие искусственные конструкции.

Авторы исследований подчеркнули, что цифру в 2,6 градуса не стоит воспринимать как гарантированное снижение температуры на каждой улице. Скорее, это максимальный потенциал правильно высаженных взрослых деревьев. При этом их главная ценность заключается не только в охлаждении воздуха, но и в уменьшении теплового излучения, повышении комфорта людей и снижении нагрева городских зданий.

Другие новости о климате

Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия посадила 159 млн деревьев в пустыне. Теперь же стало известно, что из этого вышло. Отмечалось, что озеленение затронуло не только пустынные территории страны. Миллионы деревьев были посажены вдоль автомагистралей, восстанавливают пастбища, парки и зеленые зоны.

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