Зеленский прибыл в Сербию: подробности первого официального визита

Запланированы встречи с президентом и премьер-министром страны.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сербию, где должен встретиться с президентом Александром Вучичем. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

"Прибыл в Сербию вместе с командой. Сегодня и завтра запланированы важные переговоры – с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом. Будем говорить о расширении экономических связей между нашими странами, отношениях с Евросоюзом и других вопросах, которые могут принести пользу нашим народам, а также о вопросах безопасности", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда настроена работать конструктивно, взаимовыгодно и на основе взаимного уважения.

Стоит отметить, что это первый визит Зеленского в Сербию с момента вступления в должность в 2019 году и с начала российского вторжения в Украину в 2022 году.

Что известно о визите

Напомним, что, по информации Офиса президента Сербии Александара Вучича, будут обсуждаться вопросы сотрудничества в различных сферах и пути своих стран к членству в Евросоюзе.

Также Вучич подчеркнул, что Сербия не намерена менять свою позицию в отношении санкций против России. Хотя он активизировал контакты с Киевом.

По информации СМИ, дипломатические источники в столице Сербии ожидают, что совместный меморандум о взаимопонимании по вопросам торгового сотрудничества между двумя странами может быть подписан в ближайшее время.

Визит Вучича в Украину

Добавим, что в июле Вучич посетил Украину вместе с другими лидерами европейских стран и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Тогда Киев посетили президент Черногории Яков Милатович и премьер-министр Словении Янез Янша, президент Молдовы Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан.

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