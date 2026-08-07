Бюджетный выбор: назван главный автомобильный бестселлер в Европе

Основные преимущества Renault Clio заключаются, в частности, в высокой топливной экономичности и доступном обслуживании.

По итогам первого полугодия городской автомобиль Renault Clio занял первое место на европейском рынке новых автомобилей. Это произошло несмотря на годовое падение продаж на 5,3%. Доля модели на рынке составила 1,8%, сообщает Focus2Move.

Renault Clio традиционно пользуется огромным спросом среди европейских покупателей. Главные преимущества Renault Clio заключаются в привлекательной цене, высокой топливной экономичности и доступном обслуживании.

В то же время в тройку лидеров вошел и гораздо более дорогой Volkswagen T-Roc, который поднялся на одну позицию и занял второе место с долей 1,5%. Третье место заняла Dacia Sandero, которая опустилась на одну ступеньку в рейтинге.

Видео дня

Почти все лидеры зафиксировали падение продаж. Из десяти самых популярных моделей только Tesla Model Y показала существенный рост (+46,8%), тогда как остальные потеряли объемы продаж.

ТОП-10 моделей европейского рынка:

Renault Clio (-5,3%) Volkswagen T-Roc (-2,2%) Dacia Sandero (-15%) Tesla Model Y (+46,8%) Volkswagen Golf (-5,3%) Volkswagen Tiguan (-3,8%) Opel Corsa (-3,2%) Citroën C3 (-4,9%) Peugeot 2008 (-6,4%) Škoda Octavia (-2,6%)

Мировой авторынок - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что по итогам первого полугодия самым популярным новым автомобилем в мире стал кроссовер Tesla Model Y. Электромобиль поднялся сразу на три строчки в рейтинге, а его доля на мировом рынке достигла 1,2%.

Второе место в мировом рейтинге заняла Toyota Corolla, а замыкает тройку лидеров Ford F-Series.

Сообщалось также, что именно этот пикап по итогам первого полугодия стал самым популярным автомобилем в США. Tesla Model Y в рейтинге американского рынка оказалась лишь на седьмой строчке, а наибольшее падение продаж среди моделей первой десятки зафиксировали у Toyota RAV4.

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