Нацбанк ужесточил гривню к евро: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,61 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,61 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,77/44,81 грн/долл., а к евро – 51,64/51,67 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 7 августа подорожал на 6 копеек и составил 45,05 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,51 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 2 копейки и составил 51,92 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,34 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 5 копеек и составил 44,95 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составлял 51,95 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,35 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

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