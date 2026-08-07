'Укрзализныця' меняет маршруты ряда поездов

В компании предлагают альтернативные варианты, которыми могут воспользоваться пассажиры.

"Укрзализныця" временно изменяет маршруты ряда поездов на Днепровском, Харьковском и Запорожском направлениях из-за ухудшения ситуации с безопасностью, сообщают в компании.

На некоторых направлениях пассажиры могут воспользоваться следующими автобусными трансферами:

⁠Кривой Рог – Днепр;

⁠Пятихатки – Днепр;

⁠Лозовая – Орилька.

Отдельно в "Укрзализныце" обратились к украинцам, следующим к станциям Каменское-Пассажирское, Верховцево, Вольногорск и Верхнеднепровск. В компании отметили, что пассажиры поездов №32 Перемышль – Запорожье, №86 Львов – Днепр, №286 Львов – Днепр, №42 Трускавец – Днепр или №40 Солотвино – Запорожье могут доехать до нужного вокзала на электропоезде из Днепра:

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⁠6035 Днепр – Пост Списания (время отправления из Днепра в 16:42);

⁠6037 Днепр – Пятихатки (17:34);

⁠6043 Днепр – Пятихатки (20:20).

При этом покупать новый билет не нужно – имеющийся билет будет действителен для посадки на электропоезд без доплат, отмечают в "Укрзализныце".

Кроме того, поезда с наибольшими задержками в западном направлении будут ограничивать следование до Тернополя и Львова с последующей пересадкой, что позволит быстрее вернуться к курсированию по расписанию.

Это касается следующих поездов:

№41/42 Днепр – Трускавец;

№ 87/88 Днепр – Ковель (отправление из Ковеля ориентировочно +2:30);

№ 83/84 Днепр – Мукачево (отправление в обратном направлении ориентировочно +2:00).

Задержки также касаются поездов:

№ 285/286 Днепр – Львов (из Львова отправление с задержкой +2:00);

№3/4 Днепр – Ужгород (в обратном направлении №29 Ужгород – Киев +1:00);

№ 85/86 Днепр – Львов (из Львова № 128 отправляется с опозданием на 3:00);

№119/120 Днепр – Холм (в обратном направлении №24 Холм – Киев +7:00);

№120/119 Холм – Днепр (+2:33 из Днепра).

Пассажиры "Укрзализныци" могут получить подробную информацию о своих рейсах через персонализированные уведомления в приложении. В компании отмечают, что готовы принимать пассажиров с билетами на сегодняшние поезда с измененными маршрутами и расписаниями на любые поезда до конца суток 8 августа.

Укрзализныця – последние новости

С этого месяца украинцам стало проще путешествовать в Германию. Состоялся запуск нового международного поезда Перемышль – Франкфурт-на-Майне. Его маршрут проходит через такие польские и немецкие города, как Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау и Оффенбах, с остановками в Праге и Остраве.

А между Киевом и Варшавой планируют запустить новый ежедневный поезд. Управление железнодорожного транспорта Польши получило запрос от PKP Intercity о намерении запустить коммерческое пассажирское сообщение по маршруту Варшава-Западная – Дорогуск (граница) – Варшава-Западная в составе международного маршрута Варшава-Западная – Киев-Пассажирский – Варшава-Западная.

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