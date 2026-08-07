Зеленский впервые поедет с официальным визитом в Сербию: названа дата

Администрация Зеленского официально не подтвердила его поездку в Белград.

Президент Владимир Зеленский 8 августа совершит свой первый официальный визит в Сербию.

О визите сообщил Офис президента Сербии Александара Вучича, пишет Associated Press. Накануне визита Вучич заявил, что они с украинским коллегой обсудят сотрудничество в различных сферах и пути своих стран к членству в Евросоюзе.

При этом Вучич подчеркнул, что Сербия не намерена менять свою позицию в отношении санкций против России. В издании напомнили, что Сербия остается одной из немногих европейских стран, поддерживающих дружеские отношения с Россией. Белград отказался присоединяться к международным санкциям против России, сославшись на исторические связи между двумя славянскими народами, однако оказал помощь Украине.

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Сам же Вучич недавно активизировал контакты с Киевом, очевидно, пытаясь улучшить свой имидж на Западе.

По мнению журналистов издания, этот визит происходит на фоне попыток Вучича сбалансировать традиционные связи Сербии с Москвой и давление со стороны Евросоюза, требующего согласования внешней политики страны с его позицией.

В то же время Офис президента Зеленского официально не подтвердил его поездку в Белград.

Стоит отметить, что если информация будет подтверждена, это станет первым визитом Зеленского в Сербию с момента вступления в должность в 2019 году и с начала российского вторжения в Украину в 2022 году.

Визиты Зеленского: что известно

Как сообщал УНИАН, в мае СМИ уже анонсировали визит Зеленского в Сербию. Тогда об этом говорили дипломатические источники в Белграде. Они ожидали, что совместный меморандум о взаимопонимании по вопросам торгового сотрудничества между двумя странами может быть подписан в ближайшее время.

Сам Вучич заявил 27 июня, что уйдет в отставку в течение нескольких недель и объявит о досрочных президентских и парламентских выборах. Его заявление прозвучало через полтора года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в северном городе Нови-Сад, в результате чего погибли 16 человек. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

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