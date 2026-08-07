Украинцев предупредили об обмане на кассе: что делать, если цена в чеке выше ценника

Если покупатель уже оплатил товар по завышенной цене, ему должны вернуть разницу.

В украинских магазинах нередко случается, что цена товара на ценнике не соответствует стоимости, которую покупатель видит на кассе. Эксперты подчеркивают: если на полке указана более низкая цена, магазин должен продать товар именно по ней, говорится в статье УНИАН.

По словам эксперта по вопросам защиты прав потребителей Максима Несмянова, сейчас такие ситуации происходят массово. При этом в магазинах нередко объясняют разницу тем, что продавцы якобы "не успели обновить ценники".

"Вы подходите к кассе с большим чеком, и среди товаров выделяется несколько позиций по более высокой цене. Закон Украины "О защите прав потребителей" запрещает такой обман", – отметил он.

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Несмянов советует в такой ситуации не вступать в конфликт с кассиром, а обращаться к администратору магазина. Если покупатель уже оплатил товар по завышенной цене, ему должны вернуть разницу.

Управляющий партнер АО "Юридическая компания WINNER", кандидат юридических наук Игорь Ясько также подтверждает: если стоимость товара на полке отличается от той, что пробивается на кассе, магазин обязан применить цену, указанную на ценнике.

"Если покупатель уже заплатил завышенную цену, он имеет право требовать возврата разницы между суммой в чеке и ценой на полке", – подчеркнул юрист.

Если администрация магазина отказывается решать проблему, покупателю следует зафиксировать нарушение: сфотографировать товар вместе с ценником и сохранить фискальный чек. После этого можно обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу. При необходимости потребитель может отстаивать свои права и в суде.

По словам Ясько, торговые сети за нарушение законодательства о защите прав потребителей могут нести административную, хозяйственно-правовую и гражданско-правовую ответственность. В частности, речь идет о штрафах за недостоверную информацию или введение покупателей в заблуждение относительно цены, а также о возмещении убытков конкретному потребителю.

В то же время возможности Госпродпотребслужбы в условиях военного положения ограничены. Глава ведомства Сергей Ткачук в ответ на запрос УНИАН отметил, что внеплановые проверки торговых сетей могут проводиться только при наличии угрозы, которая оказывает негативное влияние на жизнь и здоровье человека.

То есть пожаловаться на магазин из-за несоответствия цен можно, однако обычное ценовое нарушение само по себе не гарантирует проведения проверки торговой сети.

Супермаркеты в Украине – последние новости

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур сообщил, что в Украине активно подделывают четыре распространенных вида продуктов, которые ежедневно покупают посетители супермаркетов. Речь идет о сливочном масле, сметане, твороге и кисломолочном сыре, что представляет одну из самых серьезных угроз для всей отрасли.

Четыре из пяти молочных продуктов, маркированных как "польские", не прошли тест на качество и оказались фальсификатом или подделкой. Таковы результаты проверки товаров, проведенной директором Союза потребителей Украины Максимом Несмяновым. Большинство продуктов содержало заменители молочного жира, что не соответствует необходимым нормам качества и может быть вредно для здоровья.

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