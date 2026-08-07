Зеленский отреагировал на принятие Сенатом США законопроекта о санкциях против РФ

Президент Украины подчеркнул, что страна ценит всю поддержку, которую оказывают Соединенные Штаты – со стороны обеих партий и всего американского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятие Сенатом США законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций против России и Ирана. В частности, в своем Telegram-канале Зеленский поблагодарил за поддержку Украины.

Также он считает, что давление на РФ может способствовать окончанию войны в Украине:

"Очень благодарны Сенату США и всем, кто поддерживает Украину. Принятие законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана, безусловно, помогает усилить давление на агрессора, чтобы положить конец этой безумной российской войне против нашей независимости и нашего народа".

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Президент Украины подчеркнул, что страна ценит всю поддержку, которую оказывают Соединенные Штаты – со стороны обеих партий и всего американского народа.

"И сейчас, когда Путин делает свою последнюю ставку на затягивание войны с помощью баллистических ракет и когда мы так ищем ракеты для "Патриотов" для нашей защиты, очень важны все сигналы в поддержку защиты жизни, в поддержку скорейшего завершения войны", – отметил Зеленский.

По его мнению, "реальное сильное давление со стороны США и санкции против России – это то, что поможет больше всего".

"Дипломатия становится ближе с каждым шагом давления на агрессора", – подчеркнул он.

Президент Украины ещё раз поблагодарил всех, кто это понимает и способствует миру с помощью силы.

Санкции США против РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что администрация США ввела санкции против восьми кубинских чиновников – в том числе высокопоставленных военных, сотрудничающих с Россией и Китаем. В информационном бюллетене Государственного департамента указывается, что большинство из указанных лиц были причастны к попыткам организовать поставки оружия из Китая и России.Международное общество по правам человека и другие организации указали на Гомеса как на лицо, причастное к вербовке кубинцев для участия в войне России против Украины. Однако правительство Гаваны отрицало свою причастность к доставке наемников на линию фронта.

Также мы писали, что, по данным Госдепа США, введены санкции против нескольких структур Минобороны России, а также двух российских компаний и пяти граждан РФ. Под санкции попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны России, 1061-й центр материально-технического обеспечения ВС РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России и Сухопутные войска России. Примечательно, что ограничительные меры распространяются на любых правопреемников, подразделения или дочерние предприятия этих структур. Также США ввели санкции против двух российских компаний – International Invest Company и Gedion Alpha Company. Ограничения введены и в отношении пяти граждан РФ: Александра Приходько, Андрея Гусева, Андрея Косолапова, Владислава Морозика и Сергея Цыбарева.

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