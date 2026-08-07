Россия ударила по футбольному стадиону 'Черноморец' в Одессе, есть раненые (фото, видео)

Пострадал одна человек - женщина получила осколочные ранения.

Оккупационная российская армия атаковала Одессу, в результате чего был поврежден футбольный стадион "Черноморец", расположенный в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня днем во время воздушной тревоги мониторинговые каналы предупредили, что со стороны Черного моря летят российские "Бандероли", после чего в городе были слышны взрывы.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что враг атаковал Одессу.

"Пострадала спортивная инфраструктура. Предварительно, есть пострадавшие. Детали выясняем", – отметил Лысак.

Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы, в частности в результате удара поврежден футбольный стадион "Черноморец" в центре города.

"Повреждения получили крыша, остекление и трибуны. По предварительной информации, к сожалению, пострадал один человек", – сообщил Кипер.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба рассказала УНИАН, что пострадала 28-летняя женщина.

"Она получила множественные осколочные ранения", – сказала Верба.

Местные Telegram-каналы обнародовали видео, на котором можно увидеть первые минуты после попадания в здание стадиона. Видно, что в крыше – огромная дыра, повреждена зона для болельщиков.

Позже в ГСЧС сообщили, что в результате вражеского удара на стадионе "Черноморец" произошло разрушение крыши, остекления и трибун. А количество раненых увеличилось до 2.

Стадион "Черноморец"

Стадион "Черноморец" был открыт 18 мая 1936 года, а после последней полной реконструкции - 19 ноября 2011 года. Количество зрительских мест - более 34 тыс. Площадь остекления фасада здания стадиона - 13 000 кв. м, высота стадиона от уровня поля до его высочайшей точки – 31 м. Общая площадь всех уровней арены – 83 289 кв. м, 78% трибун защищены от осадков крышей стадиона.

Согласно данным из открытых источников, с 19 ноября 2011 года по 21 мая 2020 года, владельцем стадиона был "Имэксбанк", а с июля 2020 года - Allrise Capital (США).

Атаки россиян на Одесскую область

Как писал УНИАН, в Одесской области Россия атаковала гражданское судно MERA QUEEN под флагом Гвинеи-Бисау, погиб украинский моряк, еще несколько получили ранения. По данным Одесской областной прокуратуры оккупанты атаковали гражданское судно, транспортировавшее пшеницу, реактивным ударным дроном. Погиб 24-летний гражданин Украины – моторист судна. Среди пострадавших – еще два украинских моряка – мужчины 44 и 64 лет.

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