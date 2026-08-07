В двух районах Киева исчез свет: в ДТЭК назвали причину

Компания призвала потребителей экономно расходовать электроэнергию.

Часть Подольского и Оболонского районов Киева временно осталась без света из-за аварии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК. "Энергетики уже работают и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах киевлян", – говорится в сообщении.

Также в ДТЭК призвали потребителей экономно использовать электроэнергию и не включать одновременно энергоемкие приборы.

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"Это очень поможет пережить летние пики нагрузки и избежать повторных аварий", – подчеркнули в компании.

Отключение света – последние новости

В конце июля первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что в Украину могут вернуться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса из-за прогнозируемой жары. Тогда он подчеркнул необходимость подготовки энергосистемы к максимальным августовским нагрузкам.

Несмотря на аномальную жару в Европе, которая уже вынуждает отдельные атомные электростанции снижать мощность, у украинцев пока нет оснований ожидать масштабных отключений электроэнергии. При этом Украина сейчас даже экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует, рассказал энергетический эксперт Александр Харченко в интервью УНИАН.

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