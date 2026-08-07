Россияне массированно атаковали объекты 'Укрнафты': уничтожено критически важное оборудование

Это был самый массированный обстрел объектов "Укрнафты" за последнее время

Ночью Российская Федерация нанесла удары сразу по семи объектам, обеспечивающим добычу нефти и газа на востоке страны, сообщили в пресс-службе НАК"Нафтогаз".

В частности отмечается, что разрушено критически важное для работы компании оборудование, что привело к остановке ряда объектов и потере значительных объемов добычи.

"Россия систематически атакует украинскую нефте- и газодобычу, чтобы нанести максимальный ущерб нашей инфраструктуре в преддверии зимы. Сегодня ночью произошел самый массированный обстрел объектов "Укрнафты" за последнее время. К счастью, пострадавших нет", – сообщил и.о. председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

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Кроме того, за последние сутки враг атаковал четыре АЗС "Укрнафты" в Запорожской и Днепропетровской областях, обошлось без пострадавших

Удары России по объектам "Нафтогаза" – последние новости

Россия систематически атакует дронами и ракетами объекты НАК "Нафтогаз Украины". 17 июля враг совершил массированную атаку дронами на один из объектов газодобычи "Нафтогаза" в Харьковской области. Это была уже 250-я атака на предприятия "Нафтогаза" с начала этого года.

6 июля российские войска с самого утра начали массированные удары по газодобывающим объектам "Нафтогаза" в Харьковской области. Тогда пострадал один работник.

В июне российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на один из ключевых объектов Группы "Нафтогаз" в Харьковской области. Сначала по объекту наносили удары с помощью дронов, примерно через час последовал повторный удар уже ракетами.

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