Рынок 'лихорадит': квадратные метры в новостройках дорожают, несмотря на падение спроса

За месяц больше всего подорожало жилье в Николаевской области.

В июле цены на жилье в новостройках росли, тогда как спрос на него сокращался, сообщает DIM.RIA.

Отмечается, что квадратный метр в новостройках подорожал в большинстве областей. Наибольший рост средней стоимости за месяц зафиксировали в Николаевской (+15,5%), Полтавской (+6,1%) и Хмельницкой (+4,1%) областях. В то же время в Кировоградской (-3,9%) и Черкасской (-2,5%) областях средняя цена квадратного метра, напротив, снизилась.

Киев по-прежнему остается самым дорогим городом Украины по стоимости жилья. В июле средняя цена квадратного метра в новостройках столицы достигла 1476 долларов, что на 7% больше, чем в июне.

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Самые высокие цены традиционно зафиксированы в Печерском районе, где квадратный метр в среднем стоит 2683 доллара. Самые доступные новостройки расположены в Деснянском районе – там средняя стоимость составляет 880 долларов.

Отметим, что спрос на жилье в новостройках в июле продолжил сокращаться почти по всей Украине. Наиболее заметное снижение интереса покупателей зафиксировали в Запорожской области (-38%), Киеве (-21%), а также в Харьковской (-22%), Житомирской (-22%) и Днепропетровской (-20%) областях.

Рынок вторичного жилья

В июле цены на вторичном рынке жилья менялись неравномерно. Больше всего средняя стоимость однокомнатных квартир выросла в Одесской области – на 5%. Наиболее заметное подешевение зафиксировали в Черниговской (-6%) и Кировоградской (-5%) областях.

Самым дорогим рынок остается в Киеве – средняя цена однокомнатной квартиры в столице достигла 89,5 тыс. долларов. Самым дорогим районом столицы остается Печерский, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 180 тыс. долларов. Самое доступное жилье предлагают в Деснянском районе – там такая квартира в среднем стоит 49 тыс. долларов.

Среди областей самое доступное вторичное жилье традиционно предлагалось в Херсонской, где средняя стоимость однокомнатной квартиры в июле составляла 17 тыс. долларов.

Предложение вторичного жилья в большинстве регионов Украины выросло. Наибольший рост наблюдался в столице – на 47%, а также в Кировоградской (+18%), Киевской (+12%), Ривненской и Сумской (+10%) областях.

Интерес покупателей к вторичному жилью также вырос в большинстве регионов. Наибольший рост спроса зафиксировали в Сумской области (+18%), Кировоградской (+17%), Полтавской (+15%) и Одесской (+13%) областях. Наибольшее снижение спроса на вторичное жилье зафиксировали в Херсонской области – на 16%.

Жилье в Украине – последние новости

Рынок аренды жилья в Украине в июле 2026 года продолжил дорожать на фоне высокого спроса и дефицита предложений. Киев сохранил позицию города с самой высокой стоимостью аренды квартир. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице выросла до 30 тысяч гривень (на 11% больше, чем в июне).

Сообщалось также, что во всех городах, которые традиционно пользуются популярностью среди первокурсников, стоимость аренды жилья существенно выросла по сравнению с прошлым годом. По данным OLX Недвижимость, самые высокие цены на аренду, как и раньше, остаются в крупнейших экономических центрах страны. В то же время из-за близости к линии фронта в Сумах и Харькове арендовать однокомнатную квартиру можно относительно недорого.

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