Официально: Оскар-2019 пройдет без ведущего

В этом году акцент будет сделан на знаменитостях, которые будут вручать премии.

В этом году 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар", которая состоится 24 февраля, пройдет без ведущего.

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Об этом сообщил президент компании ABC Entertainment, которая транслирует церемонию, Карей Берк, передает Reuters.

Он отметил, что в этом году акцент будет сделан на знаменитостях, которые будут вручать премии, а также пообещал "весьма захватывающее открытие" телеэфира.

Как сообщал УНИАН, в киноакадемии уже назвали некоторых знаменитостей, которые будут вручать заветные статуэтки. Среди них всего трое мжчин.

Напомним, актер и комик Кевин Харт, который должен был быть ведущим, отказался проводить церемонию, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Причиной стал скандал, который разгорелся из-за его некорректных твиттов в сторону ЛГБТ-сообщества.