Только трое мужчин: стали известны имена звезд, которые будут вручать Оскар-2019

Вручение 91-й премии "Оскар" состоится в воскресенье, 24 февраля.

Американская киноакадемия назвала первую часть списка знаменитостей, которые в этом году будут вручать статуэтки "Оскара". Об этом сообщает пресс-служба Академии.

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Награждать победителей будут актеры Аквафина, Дэниел Крейг, Крис Эванс, Тина Фей, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Эми Полер, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон, Констанс Ву, а также дирижер Густаво Дудамель вместе с филармоническим оркестром Лос-Аджелеса.

Стоит отметить, что в этом списке только трое мужчин. Тем не менее позже список будет расширен.

Как сообщал УНИАН, что в этом году церемония «Оскар» впервые за 30 лет будет проходить без ведущего. Актер и комик Кевин Харт отказался проводить церемонию, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Причиной стал скандал, который разгорелся из-за его некорректных твиттов в сторону ЛГБТ-сообщества. Вручение 91-й премии "Оскар" состоится в воскресенье, 24 февраля.